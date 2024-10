The Telegraph: Odstúpenie Čagoských ostrovov je škandál

Londýn 4. októbra (TASR) - Britský denník The Telegraph v piatok ostro kritizoval rozhodnutie britskej vlády odstúpiť Mauríciu Čagoské ostrovy, píše TASR podľa agentúry DPA.



"To, že vláda odstúpila Mauríciu Čagoské ostrovy, je celoštátny škandál. Ministerský predseda Keir Starmer a minister zahraničných vecí David Lammy bez viditeľného úžitku odstúpili jednu z najdôležitejších aktívnych strategických pozícii Veľkej Británie spojencovi Číny," píše denník.



Britská vláda vo štvrtok oznámila, že súhlasila s odovzdaním Čagoských ostrovov v Indickom oceáne Mauríciu. Dohoda medzi oboma vládami však zaručuje, že Británia bude naďalej kontrolovať strategickú vojenskú základňu Diego Garcia, ktorú spravuje spolu s USA.



"Británia si síce po dobu 99 rokov ponechá kontrolu nad základňou, je však podľa všetkého zrejmé, že napokon o ňu príde," píše The Telegraph. "Je to dohoda, ktorá Britániu nielen ochudobňuje, ale aj oslabuje. Je to dohoda, ktorá pripravuje pôdu pre ďalšie strany. Sir Keir (Starmer) bude mať sotva problém s tým, aby našiel partnerov, ktorých cieľom je ošklbať Veľkú Britániu. Brusel bude určite rád vyjednávať o štatúte Gibraltáru a Buenos Aires (o štatúte) Falklánd," dodáva denník.



Británia kontrolovala Maurícius a Čagoské ostrovy od roku 1814. Neskôr ich formálne oddelila od Maurícia a zostali pod jej kontrolou aj po vyhlásení nezávislosti Maurícia v roku 1968.



Medzinárodný trestný súd (ICC) v roku 2019 v poradnom stanovisku Britániu vyzval, aby sa vzdala nároku na Čagoské ostrovy. ICC uviedol, že Británia Čagoské ostrovy od Maurícia oddelila protiprávne.