The Times: Británia chce vyhlásiť vagnerovcov za zakázanú organizáciu

Londýn 10. mája (TASR) - Británia plánuje vyhlásiť ruskú žoldniersku Vagnerovu skupinu za zakázanú teroristickú organizáciu. Uvádza sa to v správe novín The Times, ktorá bola zverejnená v stredu, a odvoláva sa na vládny zdroj.



Londýn tento krok podľa nemenovaného zdroja plánuje prijať v bezprostrednej blízkosti a schválený by mal byť v rámci niekoľkých týždňov. Následne by sa členstvo v skupine vagnerovcov, ich podpora či zobrazovanie ich loga na verejnosti, alebo účasť na ich stretnutiach považovali za trestný čin.



Denník The Times píše, že neexistujú dôkazy o tom, že by boli vagnerovci alebo osoby s nimi spojené od začiatku vojny na Ukrajine aktívne v Británii. Plány vlády sa teda považujú najmä za symbolický krok. Podľa vládneho zdroja však existuje podozrenie, že po tom, čo boli voči ruským oligarchom a spojencom šéfa Kremľa Vladimira Putina zavedené finančné sankcie, sa vagnerovci spolu so skupinami organizovaného zločinu zapojili do prania špinavých peňazí.



Agentúry PA Media a DPA pripomínajú, že medzi ďalšie zakázané organizácie v Británii patria teroristické skupiny Islamský štát (IS), al-Káida a tiež neonacistické hnutie Národná akcia (National Action).



Vagnerovcov už za teroristickú organizáciu označili parlamenty Litvy a Estónska. Francúzsky parlament v utorok požiadal EÚ, aby túto skupinu oficiálne vyhlásila za teroristickú organizáciu. V prípade zaradenia na teroristický zoznam bude EÚ môcť zmraziť aktíva skupiny a jej členov. Európske spoločnosti a občania s ňou nebudú môcť oficiálne obchodovať.



Zakladateľ Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin je blízkym spojencom ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho žoldnieri už mesiace útočia v meste Bachmut na východe Ukrajiny.