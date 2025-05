The Times: Británia obmedzí podávanie žiadostí o víza

Londýn 6. mája (TASR) - Britská labouristická vláda plánuje obmedziť možnosť podávania žiadostí o víza občanov niektorých krajín, kde je veľká pravdepodobnosť, že prekročia povolenú dĺžku pobytu a požiadajú o azyl. V utorok to pre britské noviny The Times uviedol zdroj z prostredia vlády, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Obmedzenie pracovných a študijných víz sa má týkať napríklad Pakistanu, Nigérie alebo Srílanky, uvádza The Times. Vláda ho má na budúci týždeň predstaviť v dokumente s ďalšími krokmi na zamedzenie migrácie. Do Veľkej Británie sa v minulom roku dostalo podľa oficiálnej štatistiky približne 728.000 migrantov.



„S cieľom bojovať proti zneužívaniu zo strany cudzincov, ktorí prichádzajú na pracovné a študijné víza a následne žiadajú o azyl, budujeme spravodajské informácie o najčastejšom profile týchto osôb, aby sme ich dokázali identifikovať skôr a rýchlejšie,“ uviedol zástupca ministerstva vnútra. „Vízový systém neustále prehodnocujeme a v prípade, že zistíme nejaký trend, nebudeme váhať prijať opatrenia,“ dodal.



V komunálnych voľbách minulý týždeň zaznamenala významný úspech protiimigračná strana Nigela Faragea Reform UK. Médiá to čiastočne pripisujú nespokojnosti verejnosti s vysokou migráciou. Časť konzervatívnej aj labouristickej strany preto začala v otázkach migrácie zastávať tvrdší postoj.



Údaje z minulého mesiaca ukázali, že ročných počet žiadostí o pracovné, študijné či rodinné víza klesol medzi marcom 2024 a marcom 2025 z 1,24 milióna na 772.000, čo je viac ako o tretinu. Predchádzajúca vláda konzervatívcov zakázala niektorým zahraničným pracovníkom a študentom pricestovať do Británie s rodinnými príslušníkmi a tiež zvýšila platovú hranicu pre zamestnanie kvalifikovaných pracovníkov zo zahraničia na 38.700 libier (45.700 eur).