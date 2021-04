The Times: Briti stiahnu z Afganistanu takmer všetkých svojich vojakov

Londýn 14. apríla (TASR) - Británia stiahne z Afganistanu takmer všetkých svojich vojakov, ktorých tam v súčasnosti pôsobí okolo 750. Londýn sa tak rozhodol po oznámení Spojených štátov, ktoré odtiaľ plánujú svoje jednotky stiahnuť do 11. septembra tohto roku, informoval v noci na stredu britský denník The Times.



Británia vypracovala plány na odovzdanie správy nad akadémiou v Kábule, kde jej vojaci pomáhajú vo výcviku afganských vojakov. Dôvodom stiahnutia britských vojakov je aj to, že Afganistane sú závislí od podpory USA, keďže zdieľajú americké základne a ďalšiu infraštruktúru, píše The Times.



Biely dom oznámil, že Biden predstaví stratégiu sťahovania amerických jednotiek z Afganistanu v prejave, s ktorým vystúpi v stredu. Časť z 2500 amerických vojakov má odísť v priebehu nasledujúcich mesiacov, poslední odídu v deň 20. výročia teroristických útokov na USA, po ktorých nasledovala spojenecká invázia do Afganistanu.



Biden sa podľa nemenovaného zdroja zo svojej vlády rozhodol ponechať vojakov v Afganistane aj po 1. máji. Na tomto termíne odsunu vojakov sa jeho predchodca Donald Trump vo februári 2020 dohodol s afganským militantným hnutím Taliban. To sa na oplátku zaviazalo viesť mierové rozhovory s afganskou vládou. Zdroj uviedol, že odchod amerických vojakov sa začne v máji a posunutie jeho konečného termínu zapríčinila v prevažnej miere logistika.



Mierové rozhovory medzi Talibanom a afganskou vládou sa začali vlani v septembri v Katare, odvtedy však pokročili iba minimálne. Washington chce oživiť mierový proces a dosiahnuť, aby Taliban a afganská vláda súhlasili s vytvorením určitej formy inkluzívnej vlády.