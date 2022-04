The Times: Fínsko a Švédsko môžu vstúpiť do NATO už v lete tohto roka

Londýn 11. apríla (TASR) – Fínsko a Švédsko sú zjavne pripravené vstúpiť do Severoatlantickej aliancie (NATO) už v lete tohto roka. Informovali o tom v pondelok noviny The Times s odvolaním sa na nemenovaných predstaviteľov, podľa ktorých Rusko v tejto súvislosti urobilo "obrovskú strategickú chybu". TASR správu prevzala z webu britského denníka a agentúry Reuters.



Predstavitelia Spojených štátov podľa správy uviedli, že členstvo oboch severských krajín v NATO bolo "témou debaty a viacerých stretnutí" počas minulotýždňových rokovaní ministrov zahraničných vecí Aliancie, na ktorých sa zúčastnili aj zástupcovia Švédska a Fínska.



Washington je podľa britského denníka presvedčený, že takýto krok zvýši tlak na ruskú armádu a rozšíri západnú alianciu z 30 na 32 členov ako priamy dôsledok invázie Ruska na Ukrajinu.



Žiadosť Fínska sa očakáva v júni a žiadosť Švédska by mala nasledovať neskôr, napísali The Times na svojej webovej stránke.