The Times: Johnson a Macron usporiadajú spoločný summit

Londýn 27. júna (TASR) - Britský premiér Boris Johnson a francúzsky prezident Emmanuel Macron sa dohodli na usporiadaní anglo-francúzskeho summitu s cieľom posilniť vzájomné vzťahy po prísľuboch, že pomôžu Ukrajine poraziť Rusko. Informoval o tom denník The Times, píše v pondelok spravodajská televízia Sky News.



Vzťah lídrov Francúzska a Británie bol podľa denníka napätý, Johnson ho však údajne v nedeľu na summite G7 zo žartu nazval "le bromance" (blízky priateľský vzťah medzi mužmi) a povedal, že obaja sú na "100 percent zladení".



Po skončení formálnych rozhovorov na zámku Elmau v bavorských Alpách, kde sa koná summit G7, boli obaja štátnici videní, ako sa držia okolo pliec a popíjajú spolu bavorskú whisky.



Johnson na nedeľnom stretnutí Macrona varoval, že "akýkoľvek pokus o urovnanie konfliktu teraz spôsobí len trvalú nestabilitu". Ruský prezident Vladimir Putin by podľa jeho slov mohol takto získať "oprávnenie na večnú manipuláciu suverénnych štátov a medzinárodných trhov".



Začiatkom tohto mesiaca Macron totiž povedal, že o podmienkach akýchkoľvek mierových rokovaní s Putinom rozhodne Ukrajina.



Johnson dostal od novinárov aj otázku, či Francúzsko a Nemecko robia v otázke Ukrajiny dosť. Britský premiér v tejto súvislosti pochválil Nemcov bez toho, aby spomenul Francúzsko.



"V živote som neveril, že uvidím nemeckého kancelára vystupovať tak, ako to urobil Olaf Scholz, ktorý poslal zbrane v snahe pomôcť Ukrajincom pri obrane," odpovedal.