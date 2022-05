The Times: Putin plánuje inváziu do Moldavska, aby otvoril nový front

Kišiňov/Moskva 2. mája (TASR) - Rusko sa pokúsi otvoriť nový front vojny na Ukrajine z Moldavska. Vo svojom pondelkovom vydaní to napísal britský denník The Times, ktorý sa odvolal na nemenované zdroje z prostredia ukrajinskej armády.



Podľa jedného zo zdrojov existuje "celý rad indícií", ktoré naznačujú, že v blízkej budúcnosti dôjde k ataku voči Moldavsku. Podľa The Times by krajina zrejme nedokázala vzdorovať ruskej agresii tak dlho ako Ukrajina. K dispozícii má totiž len 3250 vojakov.



"Domnievame sa, že Kremeľ už prijal rozhodnutie zaútočiť na Moldavsko. Osud tejto krajiny je veľmi dôležitý. Ak Rusi prevezmú kontrolu (nad Moldavskom), budeme z vojenského hľadiska ľahším cieľom a hrozba pre Ukrajinu bude existenčná," uviedol jeden z vojenských predstaviteľov.



Úspešná operácia by podľa The Times umožnila ruskej armáde zaútočiť na kľúčový ukrajinský prístav Odesa zo západu. Ukrajinci sa domnievajú, že Rusko sa pokúsi napadnúť Moldavsko okolo 9. mája, keď bude Moskva prehliadkou na Červenom námestí oslavovať Deň víťazstva. Agentúra Ukrinform v tejto súvislosti napísala, že prezident Vladimir Putin v tento deň môže oznámiť uznanie nezávislosti Podnesterska po vzore "scenára" z Donbasu.



Šéf Kremľa koncom februára označil Doneckú ľudovú republiku (DĽR) a Luhanskú ľudovú republiku (LĽR) za nezávislé štáty a rozhodol o uskutočnení "špeciálnej vojenskej operácie". Týmto termínom Moskva dodnes označuje inváziu na Ukrajinu, ktorú jej vojská spustili 24. februára.