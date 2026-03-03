< sekcia Zahraničie
The Times: Spojené kráľovstvo plánuje vyslať na Cyprus vojnovú loď
Denník s odvolaním sa na tri anonymné zdroje uvádza, že minister obrany John Healey sa v utorok stretol s vysokopostavenými predstaviteľmi armády.
Autor TASR
Londýn 3. marca (TASR) - Spojené kráľovstvo plánuje vyslať na obranu svojej základne Akrotiri na Cypre vojnovú loď, napísali v utorok britské noviny The Times. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Denník s odvolaním sa na tri anonymné zdroje uvádza, že minister obrany John Healey sa v utorok stretol s vysokopostavenými predstaviteľmi armády a rokovali spolu o nasadení torpédoborca HMS Duncan na Cypre.
Británia tak reaguje na pondelňajší incident, keď o 00.03 h miestneho času (v nedeľu o 23.03 h SEČ) iránsky dron Šahíd zasiahol britskú základňu Akrotiri na Cypre a spôsobil tam menšie škody.
Grécko následne vyslalo na Cyprus dve fregaty a dve stíhacie lietadlá F-16. Francúzsko podľa informácií agentúry CNA posiela na ostrov protiraketové a protidronové systémy a dve fregaty.
