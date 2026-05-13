Streda 13. máj 2026
The Times: Wes Streeting plánuje odstúpiť

Na snímke Wes Streeting. Foto: TASR/AP

Londýn 13. mája (TASR) - Britský minister zdravotníctva Wes Streeting plánuje odstúpiť z funkcie, pričom demisiu by mohol podať už vo štvrtok, uviedli v stredu noviny The Times. Podľa denníka minister zároveň bude pravdepodobne formálne iniciovať zmenu na pozícii lídra strany. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Streeting sa v stredu pred kráľovým prejavom v parlamente krátko stretol s premiérom Keirom Starmerom, uvádza sa v správe s odvolaním sa na Streetingových spojencov. Podľa nich dal jasne najavo, že je odhodlaný informovať riadiaci orgán Labouristickej strany - Národný výkonný výbor - o zámere iniciovať voľby.

Podľa denníka The Times sa diskutovalo aj o príprave nominačných dokumentov pre poslancov, ktorí by podporili hlasovanie o voľbe lídra.

„Wes je minister zdravotníctva a je hrdý na svoje výsledky v podobe skracovania čakacích zoznamov a oživenia NHS (Národnej zdravotnej služby Spojeného kráľovstva). Po stretnutí s premiérom neplánuje povedať nič, čo by mohlo odviesť pozornosť od kráľovho prejavu,“ citoval Times hovorcu Streetinga.

Vládu britského premiéra Keira Starmera, ktorý z vlastných radov odoláva výzvam na demisiu, opustili v utorok štyria nižšie postavení členovia. Zatiaľ čo premiéra na odstúpenie vyzvalo viac ako 80 zo 403 poslancov Labouristickej strany, vyše sto labouristických členov parlamentu podpísalo vyhlásenie, v ktorom mu vyjadrili podporu.
