The Times: Strely Storm Shadow pre Ukrajinu majú dolet 250 km

Londýn 11. mája (TASR) - Britský denník The Times priniesol vo štvrtok detaily o raketách Storm Shadow, ktoré Spojené kráľovstvo posiela Ukrajine, informuje TASR.



Britský premiér Rishi Sunak ich prisľúbil Kyjevu počas návštevy ukrajinského prezident Volodymyra Zelenského v Británii vo februári, píše portál denníka The Guardian. Sunak zopakoval svoj sľub aj na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii a vyhlásil, že Kyjev potrebuje ochranu pred "ruskými bombami a iránskymi dronmi".



Strely typu vzduch-zem Storm Shadow majú dolet približne 250 kilometrov, čo umožní Ukrajine pred jarnou protiofenzívou ničiť ciele hlboko za frontovými líniami a narušiť ruské zásobovacie trasy.



Riadená strela Storm Shadow stojí približne 2,2 milióna libier (2,53 milióna eur) a môže zasiahnuť ciele až do vzdialenosti 560 kilometrov. Modifikované verzie určené na vývoz majú kratší dolet okolo 250 kilometrov. Obvykle sú odpaľované zo stíhačiek Typhoon a používali sa v Líbyi aj Sýrii.



Podľa britského denníka The Times nie je jasné koľko ich v rámci najnovšieho balíka pomoci dostane Ukrajina, ani aké lietadlá ich budú niesť. Podľa odborníkov však bez väčších ťažkostí môžu byť montované na stíhačky MiG-29 sovietskej výroby, na ktorých lietajú ukrajinskí piloti.



Rakety typu vzduch-zem Storm Shadow boli vyvinuté v rámci spolupráce Británie a Francúzska. Vzhľadom na plánovanú ukrajinskú protiofenzívu označil nemenovaný vysokopostavený predstaviteľ armády USA tieto strely za zbraň, ktorá má potenciál "zmeniť hru", napísal portál americkej spravodajskej televízie CNN.



Ukrajina tiež uistila Londýn, že rakety Storm Shadow bude využívať výlučne v rámci svojho medzinárodne uznaného územia, nie však proti cieľom v Rusku, dodala CNN s odvolaním sa na západné zdroje.