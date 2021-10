Facebook Inc. údajne plánuje zmeniť svoj názov

Washington 20. októbra (TASR) - Americká spoločnosť Facebook Inc. plánuje budúci týždeň oznámiť, že zmení svoj názov. V utorok večer o tom informoval americký portál The Verge s odvolaním sa na osobu oboznámenú s týmto plánom.



Ako píše agentúra Reuters, zmena názvu má podľa The Verge symbolizovať, že spoločnosť sa chce sústrediť najmä na budovanie metaverza. Ide o verziu internetu pre virtuálnu realitu, ktorú tento americký technologický gigant vidí ako budúcnosť.



Generálny riaditeľ Facebooku Mark Zuckerberg plánuje o novom mene hovoriť 28. októbra na tohtoročnej konferencii Facebook Connect, nový názov však firma môže odhaliť aj skôr, dodáva The Verge.



Spoločnosť Facebook Inc. uviedla len to, že sa nevyjadruje ku klebetám ani špekuláciám. Samotná sociálna sieť si svoje meno s najväčšou pravdepodobnosťou ponechá a bude aj naďalej jedným z produktov, ktoré Zuckerbergova spoločnosť ponúka, analyzuje Reuters.



Správa prichádza po tom, čo technologický gigant v pondelok oznámil plány na najatie 10.000 ľudí v Európskej únii (EÚ) s cieľom vybudovať spomínané metaverzum.



Facebook v súčasnosti čelí rastúcim výzvam na prísnejšiu reguláciu s cieľom obmedziť jej vplyv. Spoločnosť navyše minulý mesiac čelila kritike po tom, ako bývalá zamestnankyňa Frances Haugenová zverejnila interné štúdie, podľa ktorých Facebook vie, že jeho sociálna sieť môže byť škodlivá pre duševné zdravie mladých ľudí.



Podľa dokumentov Facebook pozná negatíva svojho algoritmu, no nielenže s tým nič nerobí, ale v mene vyšších ziskov to ešte podporuje. Podľa Haugenovej, ktorá vypovedala pred americkým Kongresom, sa to netýka iba samotného Facebooku, ale aj ďalších produktov spoločnosti ako je Instagram, či WhatsApp.