The Wall Street Journal: Američania tajne cvičia taiwanské sily

Washington 8. októbra (TASR) - Americké jednotky pre špeciálne operácie a príslušníci námornej pechoty tajne cvičia od vlaňajška taiwanské sily, pričom riskujú hnev Číny, informoval vo štvrtok denník The Wall Street Journal.



Podľa agentúry AFP denník uvádza, že približne 20 príslušníkov amerických síl cvičí taiwanské pozemné a námorné sily "najmenej jeden rok" v súvislosti s rastúcimi verbálnymi hrozbami Číny voči Taiwanu - spojencovi USA.



Denník sa odvoláva na nemenovaných úradníkov. Taiwanské ministerstvo obrany správu odmietlo komentovať. Pentagón správu nepotvrdil ani nevyvrátil. Jeho hovorca John Supple uviedol, že "naša podpora a obranné vzťahy s Taiwanom zostávajú v súlade so súčasnou hrozbou, ktorú predstavuje Čínska ľudová republika".



Podľa AFP správa zrejme potvrdila články taiwanských médií z novembra minulého roka, v ktorých sa odvolávali na taiwanské námorné velenie, že do krajiny prišli americké jednotky, aby vycvičili námorné sily a špeciálne jednotky v operáciách malých lodí a obojživelných lodí.



Tieto články následne americkí a taiwanskí predstavitelia odmietli a zdôraznili, že obe strany sú zapojené do vojenských bilaterálnych výmen a spolupráce.



Spojené štáty dodávajú Taiwanu zbrane - vrátane obranných rakiet a stíhačiek - v súvislosti s hrozbou Pekingu násilne prevziať kontrolu nad ostrovom a znovu ho spojiť s Čínou, poznamenala AFP.



Čína v pondelok vyslala nad Taiwan 52 bojových lietadiel, čo bola najväčšia demonštrácia sily za predchádzajúce posledné tri dni, čo čínske vojenské lietadlá narúšali vzdušný priestor Taiwanu.



Čínska vláda považuje Taiwan za svoju odštiepeneckú provinciu a neuznáva jeho demokraticky zvolenú vládu. Oba štáty vznikli po občianskej vojne v roku 1949, v dôsledku ktorej sa komunisti dostali k moci v pevninskej Číne a nacionalisti vedený generálom Čankajškom ušli na Taiwan.



Peking aj v minulosti zvyšoval tlak na Taiwan, aby ho prinútil uznať svoju suverenitu. Taiwanskí predstavitelia však vyhlasujú, že Taiwan je nezávislý štát a bude brániť svoju slobodu a demokraciu. Jeho najdôležitejším podporovateľom sú Spojené štáty.