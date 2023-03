The Wall Street Journal vyzval na vyhostenie ruského veľvyslanca z USA

Washington 31. marca (TASR) - Americký denník The Wall Street Journal (WSJ) vyzval na vyhostenie ruského veľvyslanca zo Spojených štátov. Ide o reakciu na zadržanie jeho reportéra v Rusku pre obvinenia zo špionáže, informuje TASR podľa piatkovej správy agentúry AFP.



"Prinajmenšom by sa malo očakávať vyhostenie ruského veľvyslanca v USA ako aj ruských novinárov, ktorí tu pracujú," uviedol denník v komentári zverejnenom vo štvrtok.



"Načasovania zadržania vyzerá ako plánovaná provokácia s cieľom zahanbiť Spojené štáty a zastrašiť zahraničných novinárov, ktorí stále pôsobia v Rusku," uvádza WSJ.



Reportéra WSJ Evana Gershkovicha zadržali v ruskom Jekaterinburgu a vo väzbe v Moskve zostane až do súdneho procesu 29. mája.



Gershkovich je podľa AFP považovaný za prvého zahraničného novinára zadržaného za špionáž v postsovietskom Rusku. Predpokladá sa, že jeho zadržanie ešte viac zvýši napätia medzi Ruskom a Západom v súvislosti s inváziou na Ukrajinu.



Zadržanie 31-ročného novinára je tiež vážnou eskaláciou zásahu ruských úradov proti médiám. Za obvinenia zo špionáže mu hrozí až 20 rokov väzenia.



Biely dom zadržanie Gershkovicha odsúdil a varoval Američanov pred cestovaním do Ruska. Amerických občanov v Rusku vyzval, aby pre vlastnú bezpečnosť z krajiny odišli.



Znepokojenia nad prenasledovaním novinárov vyjadril aj generálny tajomník OSN António Guterres.