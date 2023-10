The Washington Post: Biden plánuje stretnutie so Si Ťin-pchingom

Washington 6. október (TASR) - Biely dom začal plánovať stretnutie amerického prezidenta Joea Bidena s čínskym lídrom Si Ťin-pchingom. Mohlo by sa uskutočniť v novembri v San Franciscu, napísal vo štvrtok denník The Washington Post (WP) s odvolaním na nemenovaných amerických predstaviteľov. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



Možnosť stretnutia oboch lídrov v San Franciscu je "veľmi pevná". "Začíname proces" plánovania, povedal pre denník WP americký predstaviteľ, ktorý si želal ostať v anonymite.



Čínske veľvyslanectvo vo Washingtone možné stretnutie oboch štátnikov priamo nekomentovalo. Uviedlo, že obe krajiny komunikujú a v "dobrej viere" potrebujú prehĺbiť spoluprácu. Biely dom oficiálne stanovisko neposkytol.



V bilaterálnych vzťahoch medzi Spojenými štátmi a Čínou je viacero problémov, od obchodných sporov cez budúcnosť Taiwanu až po expanzívnu prítomnosť Pekingu v Juhočínskom mori. Napätie medzi oboma krajinami sa vystupňovalo, keď Washington obvinil Peking zo špionáže po zostrelení podozrivého čínskeho balóna.



Spojené štáty sa neskôr pokúsili zlepšiť vzájomné vzťahy a Čínu navštívilo viacero amerických predstaviteľov vrátane šéfa diplomacie Antonyho Blinkena.



Biden a Si sa naposledy stretli v novembri v rámci summitu G20 v Indonézii, pričom to bolo ich prvé stretnutie od vstupu Bidena do Bieleho domu, pripomína Reuters.



San Francisco bude v novembri dejiskom summitu organizácie Ázijsko-tichomorská hospodárska spolupráca (APEC), na ktorom sa očakáva prítomnosť čínskeho prezidenta. V septembri vynechal schôdzku lídrov skupiny G20 v Indii, kam pricestoval Biden.



Peking v septembri naznačil, že stretnutie oboch štátnikov bude závisieť od toho, či Spojené štáty "preukážu dostatočnú úprimnosť", pripomína Reuters.