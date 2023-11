The Washington Post: Hamas plánoval aj druhú fázu útoku na Izrael

Washington/Jeruzalem 13. novembra (TASR) - Denník The Washington Post (WP) tvrdí, že palestínske radikálne hnutie Hamas sa pripravovalo na druhú fázu útoku na Izrael: ak by bol prvý útok zo 7. októbra úspešný, mali sa presunúť hlbšie do vnútrozemia a do väčších miest.



WP sa vo svojom článku odvolal na viac ako desať zdrojov – bývalých a súčasných predstaviteľov spravodajských a bezpečnostných služieb zo štyroch západných a blízkovýchodných krajín.



"Plánovali druhú fázu, a to aj vo veľkých izraelských mestách a na vojenských základniach," povedal pod podmienkou anonymity vysoký izraelský predstaviteľ.



"Ak by sa to stalo, bola by to obrovská propagandistická výhra - symbolický úder nielen proti Izraelu, ale aj proti Palestínskej samospráve," povedal nemenovaný americký predstaviteľ s odkazom na vládu, ktorá spravuje časti Západného brehu.



Hamas totiž v roku 2007 násilným prevratom v Gaze zvrhol Palestínsku samosprávu, ktorú ovláda konkurenčné hnutie Fatah, a odvtedy v Pásme Gazy vládne.



Počas útoku zo 7. októbra prenikli útočné tímy Hamasu hlboko na izraelské územie - až po mesto Ofakim, ktoré sa nachádza uprostred medzi Pásmom Gazy a západným brehom Jordánu.



Citované zdroje tvrdia, že u príslušníkov jedného z palestínskych kománd sa našli pokyny a mapy naznačujúce, že teroristi sa pripravovali postúpiť až k hraniciam na Západnom brehu.



Vo veciach zabitých militantov sa aj zásoby jedla, munície a zbraní, ktoré im mohli vydržať niekoľko dní.



Ďalšie informácie o plánoch Hamasu poskytli viacerí palestínski teroristi, ktorých Izraelčania zajali živých.



Denník The Times of Israel (TOI) na svojom webe citoval z článku WP, že v rámci úsilia o získanie spravodajských informácií Hamas pred 7. októbrom zhromažďoval informácie od nádenníkov z Pásma Gazy, ktorí na základe povolenia každý deň prichádzali do Izraela za prácou.



Mnohí z robotníkov pracovali v kibucoch, ktoré Hamas 7. októbra spustošil, vystrieľal tam celé rodiny, alebo ich zaživa upálil či zmrzačil v ich vlastných domoch, dodal TOI.



Hamas okrem toho pomocou lacných dronov kibuce na juhu Izraela sledoval a monitoroval aj ich webové stránky, aby sa oboznámil so životom a zvyklosťami tamojších komunít a s usporiadaním domov.



Americký denník sa vo svojom článku podrobne venuje aj tomu, ako sa Hamasu podarilo Izrael "oklamať", a to tým, že teroristická skupina vyvolávala dojem, že sa stáva pragmatickejšou a že jej ide o vytvorenie prijateľných životných podmienok v enkláve, ktorej vládne.



Výmenou za tento postoj Izrael zvýšil počet vydaných pracovných povolení pre obyvateľov Pásma Gazy až na 20.000 a zároveň umožnil, aby tam prúdila rozvojová pomoc z Kataru, uviedol podľa TOI bývalý šéf vojenskej rozviedky Amos Jadlin.



Izrael v tom čase za výraznejšiu hrozbu považoval vlnu teroristických útokov, ktorá si vyžiadala životy desiatok Izraelčanov a mala za následok odvety v podobe razií izraelských bezpečnostných zložiek na Západnom brehu.



V tom čase Hamas budoval palestínsku armádu, pričom v Jeruzaleme vládlo presvedčenie, že toto radikálne hnutie sa dá odradiť od eskalácie, povedal Jadlin.



TOI doplnil, že Jordánsko za posledný rok odhalilo niekoľko zásielok zbraní, ktoré smerovali na Západný breh. Zahŕňali útočné pušky, pištole, tlmiče, protipechotné míny typu Claymore a vojenské výbušniny C-4, ktoré boli pašované nákladnými autami a dronmi.



Citovaní analytici uviedli, že do Jordánska ich pravdepodobne zo Sýrie a Iraku "presunuli" iránske milície.



"Nebola to jedna sieť, ale viacero sietí" na prepravu kontrabandu, napísal TOI s tým, že mnohé z pokusov o prevoz zbraní a munície boli zmarené a podozrivé osoby boli zatknuté. Podľa TOI "bolo jasné, že (pašeráci) sa snažia použiť rovnaké cesty a metódy ako obchodníci s drogami".



Ako poznamenal The Washington Post, z verejných vyhlásení a informácií získaných súkromnými kanálmi možno usúdiť, že dokonca ani v Hamase nie každý očakával, že útok zo 7. októbra bude taký rozsiahly a že takmer všetky útočné skupiny dosiahnu stanovené ciele.



Útok bol pripravený v prísnom utajení, niektoré jeho podrobnosti nevedelo údajne ani politické vedenie Hamasu a jeho spojenci v Iráne. Oboznámené s ním bolo iba velenie vojenského krídla Hamasu, píše sa v článku WP.