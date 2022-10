The Washington Post: Irán plánuje Rusku dodať balistické rakety

Washington 17. októbra (TASR) - Irán plánuje Rusku dodať ďalšie zbrane vrátane balistických rakiet. V nedeľu to uviedol americký denník The Washington Post, ktorý sa odvoláva na nemenovaných západných bezpečnostných predstaviteľov. TASR informuje na základe správy britskej spravodajskej stanice Sky News.



Iránska vláda vyslala v septembri do Ruska delegáciu, aby sa dohodla na konečných podmienkach zvýšených dodávok zbraní, tvrdia nemenovaní západní predstavitelia. Dohoda údajne zahŕňa aj dva typy balistických rakiet krátkeho doletu – Fátih-110 a Zólfaghár. Teherán plánuje Moskve dodať aj vysoký počet samovražedných dronov Šáhid-136, dodali predstavitelia.



Ministri zahraničných vecí členských krajín EÚ budú v pondelok diskutovať o sankciách na Teherán za dovoz iránskych bezpilotných lietadiel do Ruska. Francúzsko a Nemecko považujú akýkoľvek predaj iránskych dronov Moskve za porušenie rezolúcie Bezpečnostnej rady (BR) OSN z roku 2015.



Ruská armáda na Ukrajina v uplynulých týždňoch vo zvýšenej miere útočila pomocou iránskych dronov Šáhid-136. Tieto zariadenia boli podľa ukrajinských predstaviteľov použité aj pri pondelkových útokoch na Kyjev. Teherán však popiera, že by tieto drony dodával Rusku. Kremeľ sa k týmto udalostiam doposiaľ nevyjadril, píše Sky News.