The Washington Post odhalil v Arizone troliu farmu podporujúcu Trumpa

Washington 17. septembra (TASR) - Americký denník The Washington Post odhalil tzv. "troliu farmu" tvorenú skupinou tínedžerov v štáte Arizona. Mladíci podľa zistení novín šírili na sociálnych sieťach klamlivé informácie na podporu predvolebnej kampane prezidenta USA Donalda Trumpa.



Členovia skupiny rozširovali na Facebooku, Twitteri a Instagrame napríklad tvrdenie, že hlasovanie poštou v prezidentských voľbách vedie k volebným podvodom. Trumpovho demokratického protikandidáta Joea Bidena obviňovali z napojenia na socialistov a spochybňovali štatistiky o počte nakazených koronavírusom, približuje denník Frankfurter Allgemeine Zeitung.



Z rešerší vyplýva, že tínedžeri zverejňujú svoje príspevky z kancelárie nachádzajúcej sa v arizonskom meste Phoenix. Desiatky, a možno aj stovky ďalších pracujú z domu.



V priebehu štyroch týždňov zverejnili údajne až tisíce príspevkov, a to zväčša zo súkromných účtov. The Washington Post píše, že mnoho z nich je pritom maloletých a dostávajú honorár, ktorý je nižší než minimálna mzda. Prilepšiť si však môžu v prípade, že ich príspevky dosiahnu veľkú pozornosť užívateľov.



Takzvaná trolia farma, ktorá pripomína ruské pokusy o ovplyvňovanie volieb z roku 2016, je financovaná a organizovaná konzervatívnou mládežníckou organizáciou Turning Point USA. Uvedenú organizáciu založil v roku 2012 Trumpov podporovateľ Charlie Kirk.



Kirkova iniciatíva túto akciu označila za úprimný politický aktivizmus mladých ľudí, ktorí údajne veria svojmu presvedčeniu. Twitter a Facebook však už medzičasom v tejto súvislosti zablokovali desiatky užívateľských kont.



Mnohí pozorovatelia považujú vplyv tejto organizácie, ktorá má svoje zastúpenie podľa vlastných informácií na 2000 amerických vzdelávacích inštitúciách, na mladých voličov za vysoký. Ich podujatia sa nesú v pompéznom duchu okázalých šou s lokálnym folklórom, vlasteneckou hudbou, spoločnými modlitbami či prejavmi upozorňujúcimi na príbehy individuálnych úspechov. Organizácia sa zaviazala navyše bojovať proti údajnému marxizmu, medzi ktorého zástupcov radí aj hnutie Black Lives Matter, ktoré bojuje proti rasizmu a policajnému násiliu v USA.