The Washington Post: USA schválili ďalšie bomby a lietadlá pre Izrael

Washington 30. marca (TASR) - Vláda amerického prezidenta Joea Bidena v uplynulých dňoch schválila pre Izrael dodávku bojových lietadiel a bômb v hodnote niekoľkých miliárd amerických dolárov, informuje TASR podľa piatkovej správy denníka The Washingon Post.



Predstavitelia amerických ministerstiev obrany a zahraničných vecí oboznámení so záležitosťou pre The Washington Post uviedli, že tento balík zahŕňa viac než 1800 kusom bômb typu MK 84 a 500 kusov bômb MK 82. Predstavitelia však chceli zostať v anonymite, pretože nedávno schválené dodávky ešte neboli zverejnené.



Agentúr DPA píše, že americké ministerstvo zahraničných vecí minulý týždeň schválilo dodanie 25 kusov stíhacích lietadiel F-35A Izraelu. Kongres túto dodávku schválil už v roku 2008 a ministerstvo to preto nemuselo opäť oznámiť zákonodarcom. Kongres pred rokom takisto odobril dodanie bômb MK 84 a MK 82.



Bomby MK 84 sú počas izraelského ťaženia v Pásme Gazy spájané s útokmi, ktoré si vyžiadali množstvo obetí, píše The Washington Post. Tento denník dodáva, že USA sú znepokojené v spojitosti s pripravovanou izraelskou ofenzívou v meste Rafah na juhu Pásma Gazy, ktorá môže ohroziť životy tisícov palestínskych civilistov.



Vzťahy medzi Bidenom a izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom sú v súčasnosti napäté, pripomína DPA. Izraelská delegácia mala počas uplynulého týždňa pricestovať do Washingtonu; Netanjahu však cestu zrušil po tom, ako Bezpečnostná rada OSN v pondelok schválila rezolúciu, ktorú USA nevetovali.



Biden však Izraelu aj napriek týmto napätým vzťahom naďalej posiela zbrane a vojenské vybavenie, napísal The Washington Post.



BR OSN v pondelok (25. marca) prvýkrát od začiatku prebiehajúcej vojny v Pásme Gazy schválila rezolúciu, ktorou vyzvala na prímerie v tejto palestínskej enkláve. Spojené štáty, ktoré sú spojencom Izraela a predchádzajúce návrhy vetovali, sa zdržali hlasovania.