Thierry Burkhard označil Rusko za najvýznamnejšiu hrozbu Francúzská

Paríž 11. júla (TASR) - Náčelník generálneho štábu francúzskej armády Thierry Burkhard v piatok vyhlásil, že Kremeľ si z Francúzska urobil svoj „prioritný cieľ“, pričom samotné Rusko je pre Francúzsko „trvalou a bezprostrednou hrozbou“.



Burkhard to podľa denníka Le Monde uviedol v piatok v Paríži na tlačovej konferencii venovanej analýze hrozieb, ktorým Francúzsko čelí - od vojny na Ukrajine, cez špionážne aktivity, globálne otepľovanie, šírenie dezinformácií až po hrozbu v podobe Ruska. Ozrejmil, že tieto „krízy sa prekrývajú, sčítavajú a množia.“



Vo svojom vystúpení Burkhard objasnil, že hrozba v podobe Ruska pramení predovšetkým z osobnosti ruského prezidenta Vladimira Putina. „Hrá rozhodujúcu úlohu. Má ducha pomsty a túžbu zanechať svoju stopu v dejinách. To môže viesť k najrôznejším excesom,“ varoval Burkhard.



Podľa Burkharda je v tejto situácii nevyhnutná jednotná reakcia Európy, pretože vo vojne na Ukrajine ide o bezpečnosť kontinentu.



Burkhard ďalej upozornil, že vo svete je oveľa viac vojnových konfliktov v aktívnej fáze ako v minulosti a sú aj násilnejšie. „Považovali by ste pred piatimi rokmi za normálne, aby jeden štát vypálil 300 rakiet na druhý a aby ľudia hovorili, že to nie je veľký problém, pretože 95 percent z nich bolo zachytených? Aby sa viedli pozemné boje, v ktorých denne dochádza k stovkám úmrtí civilistov?“ pýtal sa generál. Táto situácia podľa neho nie normálna a vyzval proti tomu bojovať.



Vyhlásil tiež, že Moskva spáchala v Európe vrátane Francúzska kybernetické útoky, pričom sa nedá vylúčiť ani to, že chystá sabotáže.



Ako podotkol Le Monde, Rusko nebolo jedinou témou, ktorú generál Burkhard na tlačovej konferencii nastolil. Upozornil tiež, že Francúzsko nie je ušetrené ani v ekonomickej a technologickej oblasti. „Boli sme špehovaní, sme špehovaní a sme terčom ohováračských kampaní,“ uviedol, pričom medzi pôvodcami tohto stavu menoval Čínu a Irán.



Náčelník generálneho štábu spomenul aj teroristickú hrozbu, ktorá na území Francúzska podľa neho pretrváva, ale zdôraznil, že spravodajské služby dosiahli v tomto smere značný pokrok. Ich úloha teraz spočíva viac v marení útokov v procese prípravy než v reagovaní na ich následky, dodal.