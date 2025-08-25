< sekcia Zahraničie
Thorsten Frei: Koalícia čelí pri reformách obrovským výzvam
CDU/CSU s SPD vytvorili koaličnú vládu, ktorá sa mandátu chopila v apríli.
Autor TASR
Berlín 25. augusta (TASR) - Vládnuca koalícia kresťanských strán CDU/CSU a sociálnych demokratov (SPD) bude v najbližších mesiacoch čeliť pri presadzovaní ďalších reforiem obrovským výzvam, varoval v pondelok šéf úradu nemeckého kancelára Friedricha Merza Thorsten Frei. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Spolková vláda už za prvých 111 dní dosiahla obrovský pokrok,“ uviedol Frei v rozhovore pre televíziu RTL. „Samozrejme si však musíte uvedomiť, že výzvy pre ňu sú obrovské a to pokiaľ ide o zahraničnú politiku, ale aj hospodársku a sociálnu politiku v našej krajine,“ dodal.
Kancelár Merz sa má v pondelok stretnúť s predsedníctvom jeho Kresťanskodemokratickej únie (CDU) a sesterskej bavorskej Kresťanskosociálnej únie (CSU) s cieľom rokovať o takzvanej „jeseni reforiem“.
CDU/CSU s SPD vytvorili koaličnú vládu, ktorá sa mandátu chopila v apríli. Minister zahraničných vecí Johann Wadephul ako člen CDU medzičasom SPD vyzval na väčšiu jednotu pri presadzovaní reforiem po letnej parlamentnej prestávke.
„Musíme spolupracovať a sústrediť sa na našu prácu. Musíme robiť svoju prácu. Preto sme boli zvolení. A musíme byť pripravení hrať ako tím,“ povedal Wadephul novinárom v Záhrebe, kde rokoval s chorvátskym rezortným partnerom Gordanom Grličom Radmanom. Nemecký minister zahraničia sa tiež zúčastní na pondelňajších konzultáciách s Merzom.
