Thunbergová sa zúčastní na humanitárnej plavbe do Pásma Gazy

Gaza 30. mája (TASR) - Do Pásma Gazy vypláva v nedeľu loď s humanitárnou pomocou spolu so švédskou klimatickou aktivistkou Gretou Thunbergovou a ďalšími osobnosťami. Cieľom cesty je vyjadriť nesúhlas s izraelskou ofenzívou v enkláve, uviedla francúzska europoslankyňa Rima Hassanová. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP a webu televízie al-Džazíra.



Cestu organizuje medzinárodná propalestínska mimovládna organizácia The Freedom Flotilla Coalition (FFC), ktorá združuje skupiny vystupujúce proti izraelskej blokáde humanitárnej pomoci v Pásme Gazy. Tú Izrael nariadil 2. marca a obnovil ju len tento týždeň.



Loď Madleen by mala odplávať z Catanie a spolu s Thunbergovou sa na ceste zúčastní aj viacero osobností vrátane poslankyne Európskeho parlamentu (EP) Rimy Hassanovej. Podľa nej má plavba „niekoľko cieľov – odsúdiť humanitárnu blokádu a pokračujúcu genocídu, beztrestnosť štátu Izrael a zvýšiť medzinárodné povedomie“.



FFC do Pásma Gazy už vyslala jednu svoju loď s humanitárnou pomocou a aktivistami z 21 krajín začiatkom tohto mesiaca. Na loď však pri pobreží Malty zaútočili bezpilotné lietadlá a koalícia z útoku obviňovala Izrael.



„Aby sme zaručili našu bezpečnosť a tiež úspech našej misie, potrebujeme maximálnu mobilizáciu verejnosti pre túto iniciatívu,“ uviedla Hassanová na sociálnych sieťach.



FFC podľa svojej webovej stránky vedie kampaň za ukončenie vojny a izraelskej blokády v Pásme Gazy. Združuje niekoľko medzinárodných propalestínskych aktivistov a poskytuje humanitárnu pomoc obyvateľom enklávy.



Hassanová je predstaviteľkou francúzskej krajne ľavicovej strany Nepoddajné Francúzsko (LFI) a podľa AFP v minulosti vyvolala svojimi vyjadreniami o Blízkom východe kontroverziu. Vo februári mala navštíviť okupované palestínske územia s delegáciou EP, no uviedla, že jej zamietli vstup do Izraela.