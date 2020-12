Thunbergová bola hosťujúcou šéfredaktorkou najčítanejšieho denníka

Štokholm 6. decembra (TASR) - V nedeľnom vydaní najčítanejšieho švédskeho denníka Dagens Nyheter prevládali články týkajúce sa klímy, čo odzrkadľovalo osobnosť, ktorá sa na jeden deň stala hosťujúcou šéfredaktorkou novín - tínedžerku a klimatickú aktivistku Gretu Thunbergovú. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



Na začiatku vydania je dominantná hlavná fotografia obrovského krátera na ruskej Sibíri a ilustruje, ako sa roztápa permafrost (dlhodobo zamrznutá pôda). Nasleduje hlavný článok o dedine v ruskej Arktíde na pobreží Barentsovho mora, kde už ľad zmizol.



V sekcii o umení sa 17-ročná Thunbergová rozpráva so svetoznámym 94-ročným britským prírodovedcom, moderátorom, scenáristom a producentom sirom Davidom Attenboroughom. Témou ich diskusie je posilňovanie povedomia ľudí o klimatických zmenách.



"Dať zodpovednosť za najčítanejší švédsky denník do rúk neplnoletej, nevzdelanej aktivistke je úplne nepochopiteľné. Je to bláznivé. Keby to nebolo z dôvodu absurdnej skutočnosti, že sa nachádzame v existenčnej kríze, ktorú naša spoločnosť stále neberie na vedomie," napísala v komentári Thunbergová.



Švédska tínedžerka sa stala inšpiráciou pre vznik celosvetového hnutia, ktoré vyzýva na zastavenie klimatickej zmeny a často kritizuje hlavné médiá za nedostatočné venovanie pozornosti klimatickej kríze.



Thunbergová sa tento rok už skôr stretla s novinármi denníka Dagens Nyheter a diskutovala s nimi o týchto problémoch.



Stretnutie spolu s odozvou čitateľov, ktorí tiež kritizujú denník za jeho spôsob informovania o klimatickej kríze, vyústilo až do pozvania Thunbergovej, vysvetlil šéfredaktor Peter Wolodarski.



Denník predáva približne 350.000 výtlačkov denne a na internete má približne milión čitateľov.



Pred rokom Thunbergovú pozvali hosťovať ako editorku na jeden deň do rozhlasovej stanice Radio 4, ktorá patrí do britskej mediálnej spoločnosti BBC.



Anna Careborgová, šéfredaktorka konkurenčného denníka Svenska Dagbladet v Štokholme, povedala, že nebude opakovať túto iniciatívu. Ako dôvod uviedla, že by hrozilo, že sa zotrie hranica medzi spravodajstvom a názorovou žurnalistikou.