Thunbergová darovala svoju odmenu na podporu aktivít UNICEF

Štokholm 30. apríla (TASR) - Švédska environmentálna aktivistka Greta Thunbergová venovala Detskému fondu Organizácie Spojených národov (UNICEF) 100.000 dolárov, ktoré za svoje aktivity získala od dánskej nadácie Human Act. UNICEF má tieto peniaze využiť v boji proti pandémii infekčnej choroby COVID-19. S odvolaním sa na vyhlásenie UNICEF o tom vo štvrtok informoval denník The Guardian.



"Podobne ako klimatická kríza aj pandémia koronavírusu je krízou v oblasti práv dieťaťa," uviedla vo vyhlásení 17-ročná Thunbergová.



"Bude to mať vplyv na všetky deti, teraz aj z dlhodobého hľadiska, ale zraniteľné skupiny budú postihnuté najviac," upozornila, pričom vyzvala ostatných, aby sa k nej pripojili a podporili "životne dôležitú prácu UNICEF-u" pri záchrane životov detí, ochrane zdravia a ďalšieho vzdelávania.



Thunbergová venovala UNICEF-u sumu, ktorú nedávno získala od dánskej mimovládnej organizácie Human Act venujúcej sa boju proti chudobe. Human Act medzičasom informoval, že UNICEF poskytne ako príspevok ďalších 100.000 dolárov.



Darované peniaze by mali tejto organizácii pomôcť v oblasti ochrany zdravia a zaistenia primeranej výživy, ako aj v boji proti násiliu a úpadku vzdelávania detí spôsobenému zatvorením škôl počas koronakrízy.



Aj samotná Greta Thunbergová koncom marca oznámila, že "pravdepodobne" prekonala nákazu koronavírusom SARS-CoV-2, keď sa u nej po návrate z cesty do strednej Európy vyskytlo niekoľko príznakov choroby COVID-19.