Thunbergová dostala pokutu za blokovanie vstupu do parlamentu

Štokholm 8. mája (TASR) – Klimatická aktivistka Greta Thunbergová dostala v stredu v rodnom Švédsku pokutu za to, že sa neriadila príkazmi polície. Verdikt okresného súdu v Štokholme zaznel po tom, ako v marci blokovala vstup do parlamentu, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



Piatich aktivistov vrátane Thunbergovej postavili pred súd po tom, ako ich policajti 12. a 13. marca odviedli z miesta protestu proti nekonaniu politikov v oblasti následkov klimatickej zmeny.



Thunbergovej udelili pokutu 6000 švédskych korún (514 eur), informovala tlačová agentúra TT. Súdny predstaviteľ pre Reuters potvrdil, že Thunbergovú uznali za vinnú, no k výške trestu sa nevyjadril.



Thunbergová (21) sa stala tvárou mladých klimatických aktivistov, keď jej každotýždenné protesty pri švédskom parlamente od roku 2018 prerástli do celosvetového hnutia s veľkými demonštráciami po všetkých kontinentoch.



Štokholmská polícia uviedla, že hoci aktivisti majú právo demonštrovať pred zákonodarným zborom, museli ich odviesť, pretože blokovali vstupy do budovy.



Vlani Thunbergová dostala vo Švédsku pokutu za neposlúchnutie príkazu polície dvakrát. Vo februári ju v Británii zbavili obvinení z narušenia verejného poriadku, keď sudca rozhodol, že policajti nemali právomoc zadržať ju spolu s ďalšími účastníkmi minuloročného protestu v Londýne.