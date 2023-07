Thunbergová dostala za neuposlúchnutie polície pokutu

Malmö 24. júla (TASR) - Švédsky súd v pondelok odsúdil klimatickú aktivistku Gretu Thunbergovú za neuposlúchnutie policajných príkazov na zhromaždení vo švédskom meste Malmö a dal jej pokutu. Informoval o tom fotograf tlačovej agentúry AFP, prítomný v súdnej sieni.



Švédska klimatická aktivistka Thunbergová na okresnom súde v Malmö priznala, že minulý mesiac na zhromaždení neuposlúchla policajné príkazy, aby sa presunula inde. Odmietla však obvinenie, že spáchala trestný čin. Aktivistka argumentovala, že konala z nutnosti, pretože si to vyžaduje "klimatická kríza".



"Je správne, že som bola v ten deň na tom mieste, a je správne, že som dostala príkaz, ktorý som neuposlúchla, ale odmietam spáchanie trestného činu," uviedla Thunbergová.



Sudca však vyhlásil, že napriek tomu sa musí za svoj čin zodpovedať, a dal jej pokutu 1500 švédskych korún (130 eur) plus ďalších 1000 korún (87 eur) určených do švédskeho fondu pre obete zločinov.