Thunbergová k MDŽ: Ženy chcú rovnosť, nie blahoželania a oslavy

Kodaň 8. marca (TASR) - Švédska klimatická aktivistka Greta Thunbergová v nedeľu pri príležitosti Medzinárodného dňa žien (MDŽ) apelovala na sociálne médiá, aby "pozdvihli svoj hlas proti rodovej nerovnosti".



Vo svojom tvíte Thunbergová podľa agentúry DPA upozornila, že "bez rodovej rovnosti nemôžeme mať ani klimatickú spravodlivosť". Uviedla, že dnešný deň by nemal byť vnímaný ako príležitosť na oslavovanie žien, ale na seriózne posúdenie možností jednotlivých štátov na zlepšenie stavu rodovej rovnosti.



"To, čo my ženy dnes a každý deň chceme, je rovnosť, nie blahoželania alebo oslavy," napísala mladá Švédka.



V podobnom príspevku na sociálnej sieti Instagram Thunbergová zdôraznila vplyv zmeny klímy a rodovej nerovnosti najmä na ženy na juhu zemegule.



Agentúra AFP pripomenula, že Thunbergová je iniciátorkou globálneho hnutia, ktoré sa snaží upútať pozornosť verejnosti na zmenu klímy tým, že v piatky nechodí do školy. Svoj prvý školský štrajk absolvovala v auguste roku 2018. Odvtedy sa stala vzorom pre nespočetné množstvo dievčat, chlapcov a mladých dospelých po celom svete.



Počas nedávnej cesty do Británie sa Thunbergová stretla s 22-ročná pakistanskou aktivistkou Malálou Júsufzajovou, ktorá v roku 2014 dostala Nobelovu cenu za mier za svoju prácu zameranú na podporu lepšieho prístupu dievčat svojej krajiny k vzdelávania.



Hold snahám Grety Thunbergovej a jej nasledovníčok vzdal v nedeľu pri príležitosti MDŽ aj pilot Formuly 1 Lewis Hamilton, ktorý je známy i tým, že sa angažuje v oblasti životného prostredia.



K fotografii Grety Thunbergovej pripojil text, v ktorom uviedol, že "v Medzinárodný deň žien chcem osláviť úžasné ženy z celého sveta, ktoré sa venujú boju proti zmene klímy. Ste naozaj inšpirujúce."