Thunbergová na proteste v Glasgowe skritizovala konferenciu COP26

Glasgow 5. novembra (TASR) - Environmentálna aktivistka Greta Thunbergová sa zúčastnila na piatkovom proteste v Glasgowe, kde podrobila ostrej kritike medzinárodné klimatickú konferenciu COP26 prebiehajúcu v tomto škótskom meste. Podujatie organizované OSN označila za neúspešné a nazvala ho "globálnym festivalom greenwashingu", informovala agentúra AFP.



Niekoľko tisíc mladých demonštrantov, požadujúcich razantnejšie opatrenia na ochranu klímy, sa presunulo z parku Kelvingrove v západnej časti mesta na hlavné glasgowské námestie George Square. Prešli pritom aj okolo dejiska konania konferencie COP26 a následne sa k nim prihovorila Greta Thunbergová.



"Nie je žiadnym tajomstvom, že COP26 je prepadák. Už to nie je klimatická konferencia, je to celosvetový festival greenwashingu," vyhlásila mladá Švédka, pričom použila pojem, ktorý sa používa na označenie falošného predstierania opatrení v prospech životného prostredia.



Podľa nej sa svetoví lídri, ktorí sa zhromaždili na glasgowskom summite, usilujú len o to, aby biznis fungoval tak ako doposiaľ a aby neutrpeli záujmy a ekonomika krajín bohatého "globálneho severu".



"Ľudia z oblastí najviac postihnutých (zmenou klímy) stále zostávajú nevypočutí a hlasy budúcich generácií sa topia v ich greenwashingu, prázdnych slovách a sľuboch... Fakty však neklamú. My vieme, že naši vládcovia sú nahí," vyhlásila 18- ročná Thunbergová, ktorú citovala agentúra DPA.



Súčasní svetoví lídri podľa nej vôbec nie sú vodcami, pretože skutočné líderstvo vyzerá inak, povedala Thunbergová, ukazujúc na zhromaždených demonštrantov. Svet podľa nej nepotrebuje "vzdialené, nezáväzné prísľuby", ale prísnejšie pravidlá, ktoré postihnú najväčších znečisťovateľov.



"Nesmú ignorovať vedecký konsenzus, ba čo viac, nesmú ignorovať nás ľudí vrátane vlastných detí," uviedla aktivistka na adresu svetových politikov.



Ešte väčšie protestné zhromaždenie sa má konať v Glasgowe aj v sobotu a očakáva sa, že sa ho zúčastní až 50.000 ľudí. Aktivisti pozvali na sobotňajší pochod aj britského princa Charlesa, ktorý však pozvanie odmietol, hoci vyjadril pochopenie pre "sklamanie a nespokojnosť" mladej generácie.



Klimatický summit OSN (COP26) v Glasgowe sa koná od 31. októbra a potrvá do 12. novembra. Táto konferencia je považovaná za kľúčovú, lebo má stanoviť nové globálne ciele pre znižovanie emisií a obmedzenie tempa globálneho otepľovania.