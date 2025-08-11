< sekcia Zahraničie
Thunbergová sa s aktivistami opäť pokúsi prelomiť námornú blokádu Gazy
Izrael uvalil na Gazu námornú blokádu po tom, čo sa v roku 2007 vlády v pobrežnom pásme ujal Hamas.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Štokholm 11. augusta (TASR) - Švédska klimatická aktivistka Greta Thunbergová sa v rámci propalestískej koalície Global Sumud Flotilla opäť vydá do Pásma Gazy. Thunbergová sa v júni na humanitárnej lodi Madleen koalície Flotila slobody (FFC) pokúsila doviezť symbolické množstvo pomoci do tejto vojnou zničenej palestínskej enklávy, avšak izraelské bezpečnostné zložky posádku tejto lode zadržali a následne deportovali. Tentokrát sa námornú blokádu palestínskeho územia pokúsia prelomiť desiatky lodí. TASR o tom informuje podľa správy portálu The Times of Israel (TOI) a príspevku Thunbergovej na sociálnej sieti Instagram.
„Tridsiateho prvého augusta spúšťame doteraz najväčší pokus prelomiť nelegálnu izraelskú blokádu Gazy s desiatkami lodí, ktoré vyplávajú zo Španielska,“ oznámila Thunbergová.
Aktivistka dodala, že 4. septembra sa k nim z Tuniska a iných prístavov pridajú ďalšie lode. „Mobilizujeme tiež viac než 44 štátov, aby zorganizovali súbežné demonštrácie a akcie s cieľom ukončiť spolupáchateľstvo a prejaviť tak solidaritu s palestínskym ľudom!“ vyhlásila.
Súčasťou posádky bude aj aktivista z Brazílie Thiago Ávila, ktorý sa spoločne s Thunbergovou plavil na lodi Madleen. Izraelská armáda ich počas ich pokusu prelomiť blokádu zadržala a deportovala.
Izrael uvalil na Gazu námornú blokádu po tom, čo sa v roku 2007 vlády v pobrežnom pásme ujal Hamas. Podľa izraelskej vlády je nevyhnutná na to, aby sa zabránilo dodávkam zbraní pre militantov.
Túto blokádu sa okrem posádky lode Madleen pokúsili prelomiť aj iné skupiny aktivistov. Koncom júla Izrael zadržal 21 aktivistov z lode Handala prevádzkovanej FFC.
V Pásme Gazy už 22 mesiacov prebieha vojna medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. OSN a ľudskoprávne organizácie upozorňujú na hladomor na tomto palestínskom území, ktorý sa tam začal šíriť po tom, čo Izrael od marca 11 týždňov blokoval prísun všetkej pomoci do Gazy. Po medzinárodnom tlaku v máji obnovil obmedzený prísun pomoci. Intenzívnejšie dodávky pomoci umožňuje od konca júla, pričom niekoľko štátov odvtedy zhodilo do Pásma Gazy humanitárnu pomoc z lietadiel. Tento spôsob poskytovania pomoci však kritizuje OSN a apeluje na Izrael, aby povolil intenzívnejší prísun pomoci po súši.
„Tridsiateho prvého augusta spúšťame doteraz najväčší pokus prelomiť nelegálnu izraelskú blokádu Gazy s desiatkami lodí, ktoré vyplávajú zo Španielska,“ oznámila Thunbergová.
Aktivistka dodala, že 4. septembra sa k nim z Tuniska a iných prístavov pridajú ďalšie lode. „Mobilizujeme tiež viac než 44 štátov, aby zorganizovali súbežné demonštrácie a akcie s cieľom ukončiť spolupáchateľstvo a prejaviť tak solidaritu s palestínskym ľudom!“ vyhlásila.
Súčasťou posádky bude aj aktivista z Brazílie Thiago Ávila, ktorý sa spoločne s Thunbergovou plavil na lodi Madleen. Izraelská armáda ich počas ich pokusu prelomiť blokádu zadržala a deportovala.
Izrael uvalil na Gazu námornú blokádu po tom, čo sa v roku 2007 vlády v pobrežnom pásme ujal Hamas. Podľa izraelskej vlády je nevyhnutná na to, aby sa zabránilo dodávkam zbraní pre militantov.
Túto blokádu sa okrem posádky lode Madleen pokúsili prelomiť aj iné skupiny aktivistov. Koncom júla Izrael zadržal 21 aktivistov z lode Handala prevádzkovanej FFC.
V Pásme Gazy už 22 mesiacov prebieha vojna medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. OSN a ľudskoprávne organizácie upozorňujú na hladomor na tomto palestínskom území, ktorý sa tam začal šíriť po tom, čo Izrael od marca 11 týždňov blokoval prísun všetkej pomoci do Gazy. Po medzinárodnom tlaku v máji obnovil obmedzený prísun pomoci. Intenzívnejšie dodávky pomoci umožňuje od konca júla, pričom niekoľko štátov odvtedy zhodilo do Pásma Gazy humanitárnu pomoc z lietadiel. Tento spôsob poskytovania pomoci však kritizuje OSN a apeluje na Izrael, aby povolil intenzívnejší prísun pomoci po súši.