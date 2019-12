Thunbergová sa už priplavila do prístavu Lisabonu

Lisabon 3. decembra (TASR) - Klimatická aktivistka Greta Thunbergová sa už priplavila na katamarane La Vagabonde cez Atlantický oceán do prístavu portugalského hlavného mesta Lisabon. V utorok o tom informovali tlačové agentúry Reuters, AP a DPA. Mladá Švédska sa zúčastní aj na klimatickom summite OSN (COP25) v španielskom Madride, kde bude žiadať okamžité kroky politikov proti globálnemu otepľovaniu.



Približovanie bielej dvojtrupovej lode La Vagabonde k Lisabonu zachytávalo video tlačovej agentúry Reuters. Plavba z USA trvala tri týždne.



Aktivistka (16) za ochranu klímy odmietla cestovať na madridský summit OSN lietadlom.



"Je to neskutočné. Samozrejme, som šťastná, že vidím pevnú zem," povedala pre švédsky denník Dagens Nyheter krátko pred zakotvením.



Thunbergová sa vydala na plavbu 15 metrov dlhou loďou spolu s austrálskou rodinou, ktorej plavidlo patrí. To zanecháva len malú alebo nezanecháva žiadnu uhlíkovú stopu, keď má napnuté plachty, a na výrobu elektriny využíva solárne panely a hydrogenerátory.



Thunbergová strávi utorok stretnutiami s portugalskými predstaviteľmi, klimatickými aktivistami a odpočívaním, potom odcestuje do Madridu.



"Smerujem do Lisabonu!" oznámila už skôr tínedžerka na Twitteri a zverejnila aj fotografie z paluby katamaranu.