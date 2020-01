Thunbergová si nechala zaregistrovať názov hnutia Piatky za budúcnosť

Štokholm 30. januára (TASR) - Švédska klimatická aktivistka Greta Thunbergová v stredu na svojom účte na Instagrame oznámila, že podala žiadosť o obchodnú registráciu svojho mena, ako aj názvu hnutia Piatky za budúcnosť, ktoré založila v roku 2018 s cieľom zabezpečiť ich ochranu. Informovali o tom agentúry Reuters a DPA.



Obchodná značka chránená copyrightom sa má vzťahovať na jej meno, ako aj slogany hnutia Piatky za budúcnosť či švédsky výraz "Skolstrejk for klimate", čo v preklade znamená školský štrajk za klímu. Tento nápis bol aj na plagáte, s ktorým od augusta 2018 pravidelne každý týždeň protestovala pred švédskym parlamentom.



Daný krok umožní právne kroky voči osobám alebo spoločnostiam, ktoré sa budú snažiť použiť jej meno alebo názov celosvetového študentského hnutia za ochranu klímy za účelom, ktorý nebude v súlade s jeho hodnotami.



Ako uviedla 17-ročná aktivistka, objavili sa totiž "nanešťastie" prípady, keď bolo jej meno použité na "komunikovanie s vysokopostavenými osobnosťami, politikmi, médiami, umelcami a podobne", ako aj na neoprávnené získavanie finančných prostriedkov.



V prípade jej mena alebo spomínaného hnutia dochádza taktiež podľa slov mladej aktivistky neustále k ich využívaniu na komerčné účely bez toho, aby na to udelila akýkoľvek súhlas.



"Piatky za budúcnosť sú celosvetovým hnutím, ktoré som založila. Patrí každému, kto je jeho súčasťou, predovšetkým všetkým mladým ľuďom. Nemôže - a nesmie - byť zneužité na individuálne a obchodné účely," dodala Thunbergová.



Thunbergovú, ktorá so svojimi prejavmi vystúpila na viacerých svetových klimatických podujatiach, vyhlásil časopis Time vlani v decembri za osobnosť roka.











