Thunbergová: Švédski politici ignorujú pred voľbami klimatickú krízu

Štokholm 6. septembra (TASR) - Švédski politici vo svojich predvolebných kampaniach ignorujú klimatické zmeny a stavajú sa k nim ako k obyčajnému problému, a nie život ohrozujúcej hrozbe. Vyhlásila to pre agentúru Reuters švédska klimatická aktivistka Greta Thunbergová.



Parlamentné voľby sú vo Švédsku naplánované na 11. septembra. Len týždeň pred voľbami pritom verejnému životu dominujú témy spojené s vojnou na Ukrajine a s prebiehajúcou energetickou krízou, ktorá spôsobila nárast cien. Voličov okrem toho zaujíma aj ich blahobyt, školstvo či organizovaný zločin, analyzoval v utorok Reuters.



Thunbergová, ktorá pred niekoľkými rokmi upútala pozornosť svojimi piatkovými protestami pred švédskym parlamentom, uviedla, že počas predvolebných kampaní švédskych politikov problematika klimatických zmien "v podstate prestala existovať".



"Zameriavame sa na celkom iné vecí," uviedla Thunbergová pre Reuters. Podľa mladej klimatickej aktivistky sa politici a médiá rozhodli nehovoriť o tom, že mnohé krízy, pred ktorými súčasná spoločnosť stojí, sú veľmi úzko prepojené.



"Ľudia sa preto sústreďujú len na veci, ktoré práve v danom momente vnímajú, a nezameriavajú sa na širší ucelenejší obraz," uviedla Thunbergová.



Mladá Švédka ďalej uviedla, že politici sa stavajú ku klimatickým zmenám ako ku vzdialenému problému. "Vyzerá to tak, ako keby sme sa na klímu sústredili len vtedy, keď máme čas navyše," povedala Thunbergová s tým, že polici si uvedomujú, že klimatické zmeny sú problém, avšak nepovažujú ich za existenčnú hrozbu, tak ako by mali. Ako príklad v tejto súvislosti uviedla Pakistan.



Monzúnové dažde spôsobujú v tejto stredoázijskej krajine roztápanie horských ľadovcov, čo spôsobuje povodne, ktoré sa už dotkli až 33 miliónov ľudí a vyžiadali si takmer 1300 obetí.