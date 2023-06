Thunbergová: V boji proti globálnemu otepľovaniu je potrebná zmena

Bonn 13. júna (TASR) - Švédska klimatická aktivistka Greta Thunbergová vyzvala v utorok svetových politických lídrov a podnikateľov na radikálny obrat v boji proti globálnemu otepľovaniu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Je to otázka života a smrti," povedala 20-ročná Thunbergová. na klimatických rokovaniach OSN, ktoré aktuálne prebiehajú v západonemeckom meste Bonn. Zmienený obrat si podľa jej slov vyžaduje urýchlené ukončenie ťažby uhlia, ropy a zemného plynu, keďže emisie skleníkových plynov momentálne stále dosahujú svoje historické maximá.



V Bonne sa aktuálne až do budúceho víkendu konajú prípravné rokovania pred klimatickým summitom OSN, ktorý sa začne v Dubaji koncom novembra. Thunbergová označila nadchádzajúce mesiace a roky za rozhodujúce pre budúcnosť ľudstva s tým, že ak sa klimatická politika nezmení, bude to "rozsudok smrti pre nespočetne veľa ľudí".



Už teraz sú podľa jej slov vo veľkom ohrození životy ľudí v najzasiahnutejších oblastiach - ležiacich v tzv. prvej línii klimatickej krízy. Thunbergová dodala, že rozsah klimatickej krízy je vedecky dokázaný a nástroje na boj s ňou sú dostatočne známe, "no politická vôľa je v nedohľadne."



Vedci pritom podľa nej už desaťročia varujú pred hroziacou klimatickou katastrofou, ich varovania sú však utápané v tzv. greenwashingu a lžiach mocných, ktorí hľadajú len pohodlné riešenia na to, aby mohli pokračovať v "bežnom podnikaní".



Greenwashing je termín označujúci stratégie, akými niektoré spoločnosti alebo aj krajiny sami seba lživo prezentujú ako mimoriadne šetrných k životnému prostrediu.