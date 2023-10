Thunbergová vyzvala na solidaritu s Palestínčanmi

Štokholm 20. októbra (TASR) — Švédska klimatická aktivistka Greta Thunbergová vyzvala v piatok na medzinárodnú solidaritu s Palestínčanmi a požadovala okamžité prímerie v pásme Gazy, ktoré ostreľuje Izrael v reakcii na masívny útok militantov zo 7. októbra. Informovala o tom agentúra DPA, ktorá si všíma, že Thunbergovej príspevok vyvolal v Nemecku rozruch a obvinenia z antisemitizmu.



"Dnes štrajkujeme na znak solidarity s Palestínou a Gazou. Svet musí prehovoriť nahlas a žiadať okamžité prímerie, spravodlivosť a slobodu pre Palestínčanov a všetkých postihnutých civilistov," napísala Thunbergová na platforme X v súvislosti s konfliktom medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas.



Jej výzva, ktorá vyvolala veľkú pozornosť na sociálnych sieťach, zaznela v deň, keď sa vo svete pravidelne konajú demonštrácie, štrajky a ďalšie podujatia klimatického hnutia Fridays for Future (Piatky pre budúcnosť).



Thunbergová sa však vo svojom príspevku tentoraz nezamerala na ochranu klímy, ale na vyjadrenie solidarity s Palestínčanmi.



Jej vyjadrenie odsúdil splnomocnenec vlády spolkovej krajiny Bádensko-Württembersko pre problematiku antisemitizmu Michael Blume, podľa ktorého Thunbergovej slová "bagatelizujú teror". Blume zároveň upozornil, že v klimatickom hnutí Fridays for Future sú veľmi rozšírené myšlienky antisionizmu a antisemitizmu.



Poslankyňa nemeckého Spolkového snemu Marlene Schönbergerová zo strany Zelených pre noviny Die Welt uviedla, že Greta Thunbergová v minulosti dokázala, že má súcit s ľuďmi, ktorých postihli negatívne následky klimatickej krízy. Jej súcit sa však zrejme netýka židov, ktorí sú vystavení "barbarským aktom vyhladzovania", povedala poslankyňa.



Thunbergová vo svojom príspevku najskôr zverejnila fotografiu plyšovej hračky, ktorú neskôr odstránila v súvislosti s tvrdeniami, že pripomínala protižidovský symbol. Thunbergová neskôr pôvodný príspevok zmazala a znovu ho zverejnila s inou fotkou, pričom zdôraznila, že si uvedenej podobnosti nebola vedomá a že antisemitizmus rozhodne odmieta.



"Samozrejme sme proti akejkoľvek forme diskriminácie a odsudzujeme antisemitizmus vo všetkých jeho podobách a prejavoch. O tomto sa nevyjednáva. Z tohto dôvodu som svoj predchádzajúci príspevok zmazala," uviedla Greta Thunbergová na platforme X.



Konflikt medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím, Hamas vypukol po tom, čo palestínski militanti 7. októbra prenikli na územie Izraela a zabili vyše 1400 ľudí, zväčša civilistov. Izrael na útok reaguje masívnym bombardovaním pásma Gazy, pri ktorom doposiaľ podľa tamojších úradov zahynulo už vyše 4100 ľudí.



Izraelská armáda v tejto súvislosti upozorňuje, že Hamas zámerne umiestňuje svoju vojenskú infraštruktúru do civilných objektov a využíva palestínskych civilistov ako ľudské štíty.