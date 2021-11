Thunbergová: Zmena nepríde od politikov, ale od jednotlivcov

Na snímke uprostred prvá škótska ministerka Nicola Sturgeonová pózuje na fotografii s klimatickými aktivistkami Vanessou Nakate (vpravo) a Gretou Thunbergovou na samite OSN o klíme COP26 v Glasgowe, 1. novembra 2021, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Glasgow 3. novembra (TASR) - Švédska klimatická aktivistka Greta Thunbergová povedala, že politici na klimatickom summite OSN v Glasgowe "predstierajú záujem o budúcnosť". Zároveň mladých aktivistov vyzvala, aby sa zúčastnili na zhromaždeniach na podporu klímy.napísala Thunbergová v utorok na Twitteri. Mladých ľudí vyzvala, aby sa pripojili k zhromaždeniu na podporu klímy v piatok (5. novembra) a k sobotňajšiemu pochodu (6. novembra).uviedla.Počas summitu sa v Glasgowe koná viacero demonštrácií rôznych organizácii vrátane Greenpeace a Extinction Rebellion, píše na svojej webovej stránke stanica BBC. Thunbergová sa v pondelok zúčastnila na zhromaždení svojho hnutia Fridays for Future (Piatky pre budúcnosť).Thunbergová mladým aktivistom povedala, že politici, ktorí sa na klimatickom summite zúčastňujú,Zmena podľa tejto aktivistkyktorí preukážu vodcovské schopnosti.Na klimatickom summite OSN, ktorý potrvá do 12. novembra, sa zúčastní 120 hláv štátov a približne 25.000 delegátov.Táto konferencia má stanoviť nové globálne ciele pre znižovanie emisií. COP sa koná každoročne, tohtoročný summit sa však vníma ako kritický vo svetle nedávnej správy Medzinárodnej komisie pre zmenu klímy (IPCC). Vedci v nej vyzývajú na okamžité kroky v záujme dodržania cieľov parížskej klimatickej dohody z roku 2015.V Parížskej dohode sa viac ako 190 krajín zhodlo na cieli udržať nárast globálnej priemernej teploty výrazne pod hranicou dvoch stupňov Celzia oproti hodnotám spred priemyselnej revolúcie, ako aj úsilí o to, aby tento nárast neprekročil hranicu 1,5 stupňa Celzia.