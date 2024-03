Thunbergovú a ďalších aktivistov odviedli od vchodu do parlamentu

Štokholm 12. marca (TASR) - Štokholmská polícia odviedla v utorok od vchodu do budovy švédskeho parlamentu Gretu Thunbergovú a niekoľko ďalších klimatických aktivistov, ktorí tam protestovali a blokovali vstup. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA odvolávajúcej sa na švédske médiá.



Dvadsaťjedenročná aktivistka a viacerí ďalší členovia klimatického hnutia Piatky za budúcnosť (Fridays For Future) začali pred parlamentom protestovať v pondelok, pričom zablokovali vstup do budovy. Protestom sa - podľa vlastného vyhlásenia - snažili upozorniť na súčasnú spoločenskú krízu a potrebu okamžitej a spravodlivej zmeny.



Demonštrantov najprv odvliekli spred vchodu, pričom Thunbergovú následne zadržali a odviezli v policajnom vozidle. Policajný hovorca pre švédsku agentúru TT potvrdil, že krátko bolo vypočúvaných viacero aktivistov.