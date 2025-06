Thunbergovú deportovali z Izraela, je na ceste do Švédska

Jeruzalem 10. júna (TASR) - Švédsku aktivistku Gretu Thunbergovú v utorok dopoludnia deportovali z Izraela. Na sociálnej sieti X o tom informovalo izraelské ministerstvo zahraničných vecí, ktoré zverejnilo jej fotku v lietadle. Thunbergová sa v pondelok so skupinou ďalších aktivistov pokúsila loďou vstúpiť do Pásma Gazy, píše TASR.



Izraelská diplomacia informovala bez ďalších podrobností, že Thunbergová je na ceste do Švédska, kam pocestuje cez Francúzsko. O tom, že bude deportovaná, Izrael informoval ešte v noci na utorok.



Švédska aktivistka sa v pondelok so skupinou ďalších 12 ľudí na humanitárnej lodi Madleen pokúsila priviezť pomoc do Pásma Gazy, Zadržali ich izraelské ozbrojené sily, ktoré vykonávajú námornú blokádu palestínskej enklávy. Madleen aj s posádkou eskortovali do izraelského prístavu Ašdod. Okrem Thunbergovej boli na palube aj aktivista z Brazílie Thiago Ávila, francúzska europoslankyňa Rima Hassanová a ďalší aktivisti z Francúzska, Turecka či Španielska.



Právnická kancelária Adalah zastupujúca posádku informovala, že Thunbergová a ďalší traja ľudia na palube súhlasili s deportáciou a opustením Izraela. Ostatní aktivisti tak urobiť odmietli, boli zadržaní a ich prípadom sa budú zaoberať izraelské orgány, píše AP.



Loď, ktorú prevádzkuje propalestínska koalícia Flotila slobody (FFC), sa plavila pod vlajkou Británie a 1. júna vyplávala z prístavného mesta Catania na talianskom ostrove Sicília. Cieľom bolo 9. júna dopraviť do Gazy symbolické množstvo pomoci pre civilistov a zvýšiť medzinárodné povedomie o tamojšej humanitárnej kríze spôsobenej blokovaním prísunu pomoci zo strany Izraela, ktorý už 20 mesiacov bojuje proti Hamasu v palestínskej enkláve.