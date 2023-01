Počet obetí lavíny v Tibete sa zvýšil na najmenej 20

Peking 20. januára (TASR) - Na najmenej 20 sa zvýšil počet obetí lavíny, ktorá spadla v utorok pri vjazde do diaľničného tunela na juhovýchode Tibetu. Osem ľudí je stále nezvestných, informovala v piatok agentúra AP s odvolaním sa na miestne úrady.



Lavína uväznila v autách ľudí, ktorí cestovali na oslavy čínskeho lunárneho nového roka. Najnovšie videá a fotografie z miesta nešťastia zobrazujú niekoľko rýpadiel, ktoré sa snažia prekopať cez masy snehu. Lavína zavalila cestu pri meste Ningthri v okrese Medog.



Čínske ministerstvo pre núdzové situácie vyslalo do autonómnej oblasti Tibet zásahové tímy a vyzvalo na maximálne úsilie zamerané na záchranu ľudí. Do pátrania sa zapojilo približne 1000 príslušníkov záchranných zložiek.



Vlani v októbri v Himalájach zahynulo najmenej 26 ľudí, keď lavína zachytila horolezeckú expedíciu na štíte Draupadí Ka Danda II v severoindickom štáte Uttarákhand.