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TRAGICKÝ ZOSUV PÔDY: Média informujú o veľkom počte obetí

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Čínsky prezident Si Ťin-pching vyzval na maximálne úsilie pri pátraní po nezvestných a na posilnenie systémov monitorovania a včasného varovania s cieľom predísť sekundárnym katastrofám.

Autor TASR
Peking 26. augusta (TASR) - Zosuv pôdy v tibetskom okrese Gjirong na hranici s Nepálom si vyžiadal „veľké straty na životoch“, informovali v stredu čínske médiá. Upozornili na to agentúry AFP a Reuters, píše TASR.

O približne 10.30 h miestneho času (4.30 h SELČ) 26. augusta došlo na nepálskej strane v hraničnom prechode Gjirong v meste Žikace v Tibete k zosuvu pôdy, ktorý spôsobil veľké straty na životoch a v dôsledku ktorého je mnoho osôb nezvestných,“ uviedla agentúra Sin-chua.

Čínsky prezident Si Ťin-pching vyzval na „maximálne“ úsilie pri pátraní po nezvestných a na posilnenie systémov monitorovania a včasného varovania s cieľom predísť sekundárnym katastrofám. Údaje o počte mŕtvych ani zranených neposkytol.

Najnaliehavejšou úlohou je urobiť všetko možné na nájdenie a záchranu nezvestných osôb... rýchlo ošetriť zranených a v čo najväčšej miere minimalizovať počet obetí,“ vyhlásil Si Ťin-pching podľa televízie CCTV.

Na záberoch, ktoré televízia zverejnila a ktoré sa agentúre AFP nepodarilo bezprostredne overiť, bolo vidno zaplavenú cestu, ako aj prudko tečúcu vodu unášajúcu konáre stromov a rôzne trosky.

Počas pátracích a záchranných prác boli cesty vedúce k pozemnému hraničnému priechodu Gjirong na čínskej strane, ako aj spojenie a dodávky elektrickej energie prerušené, napísala agentúra Sin-chua.
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