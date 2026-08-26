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TRAGICKÝ ZOSUV PÔDY: Média informujú o veľkom počte obetí
Čínsky prezident Si Ťin-pching vyzval na maximálne úsilie pri pátraní po nezvestných a na posilnenie systémov monitorovania a včasného varovania s cieľom predísť sekundárnym katastrofám.
Autor TASR
Peking 26. augusta (TASR) - Zosuv pôdy v tibetskom okrese Gjirong na hranici s Nepálom si vyžiadal „veľké straty na životoch“, informovali v stredu čínske médiá. Upozornili na to agentúry AFP a Reuters, píše TASR.
„O približne 10.30 h miestneho času (4.30 h SELČ) 26. augusta došlo na nepálskej strane v hraničnom prechode Gjirong v meste Žikace v Tibete k zosuvu pôdy, ktorý spôsobil veľké straty na životoch a v dôsledku ktorého je mnoho osôb nezvestných,“ uviedla agentúra Sin-chua.
Čínsky prezident Si Ťin-pching vyzval na „maximálne“ úsilie pri pátraní po nezvestných a na posilnenie systémov monitorovania a včasného varovania s cieľom predísť sekundárnym katastrofám. Údaje o počte mŕtvych ani zranených neposkytol.
„Najnaliehavejšou úlohou je urobiť všetko možné na nájdenie a záchranu nezvestných osôb... rýchlo ošetriť zranených a v čo najväčšej miere minimalizovať počet obetí,“ vyhlásil Si Ťin-pching podľa televízie CCTV.
Na záberoch, ktoré televízia zverejnila a ktoré sa agentúre AFP nepodarilo bezprostredne overiť, bolo vidno zaplavenú cestu, ako aj prudko tečúcu vodu unášajúcu konáre stromov a rôzne trosky.
Počas pátracích a záchranných prác boli cesty vedúce k pozemnému hraničnému priechodu Gjirong na čínskej strane, ako aj spojenie a dodávky elektrickej energie prerušené, napísala agentúra Sin-chua.
„O približne 10.30 h miestneho času (4.30 h SELČ) 26. augusta došlo na nepálskej strane v hraničnom prechode Gjirong v meste Žikace v Tibete k zosuvu pôdy, ktorý spôsobil veľké straty na životoch a v dôsledku ktorého je mnoho osôb nezvestných,“ uviedla agentúra Sin-chua.
Čínsky prezident Si Ťin-pching vyzval na „maximálne“ úsilie pri pátraní po nezvestných a na posilnenie systémov monitorovania a včasného varovania s cieľom predísť sekundárnym katastrofám. Údaje o počte mŕtvych ani zranených neposkytol.
„Najnaliehavejšou úlohou je urobiť všetko možné na nájdenie a záchranu nezvestných osôb... rýchlo ošetriť zranených a v čo najväčšej miere minimalizovať počet obetí,“ vyhlásil Si Ťin-pching podľa televízie CCTV.
Na záberoch, ktoré televízia zverejnila a ktoré sa agentúre AFP nepodarilo bezprostredne overiť, bolo vidno zaplavenú cestu, ako aj prudko tečúcu vodu unášajúcu konáre stromov a rôzne trosky.
Počas pátracích a záchranných prác boli cesty vedúce k pozemnému hraničnému priechodu Gjirong na čínskej strane, ako aj spojenie a dodávky elektrickej energie prerušené, napísala agentúra Sin-chua.