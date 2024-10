Tibeťania protestovali proti čínskemu obmedzovaniu ľudských práv

Naí Dillí 1. októbra (TASR) - Desiatky Tibeťanov žijúcich v Indii v utorok protestovali pred čínskym veľvyslanectvom proti súčasnému stavu ľudských práv v Tibete, ktorý Čína anektovala v roku 1951. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Polícia zablokovala protestujúcim vstup na veľvyslanectvo a niektorých aj zadržala. Protest sa uskutočnil v čase, keď si Peking pripomína 75. výročie vlády komunistickej strany.



Organizácia Kongres tibetskej mládeže (TYC), ktorá protest zorganizovala, obviňuje Čínu z potláčania tibetskej kultúry. "Žiadame čínsku komunistickú vládu, aby zastavila kultúrnu genocídu v Tibete," povedal jeden z demonštrantov a dodal, že vyzývajú medzinárodné spoločenstvo, aby podporilo správnu vec.



Tibetská exilová vláda v Indii obviňuje Čínu, že ľuďom v Tibete upiera základné ľudské práva a vyhladzuje tibetskú identitu.



V Indii žije v súčasnosti najmenej 85.000 tibetských utečencov. Duchovný vodca Tibeťanov dalajláma po neúspešnom povstaní proti čínskej nadvláde v roku 1959 utiekol do mesta Dharmšála na severe Indie, kde sídlia aj predstavitelia exilovej vlády.



Čína dalajlámu označuje za separatistu, no ten to odmieta s tým, že je iba zástancom nezávislosti a ochrany pôvodnej tibetskej budhistickej kultúry.