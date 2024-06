Tibetský duchovný vodca prišiel do New Yorku na lekárske vyšetrenie

New York 24. júna (TASR) - Dalajláma, duchovný vodca tibetských budhistov v exile, pricestoval v nedeľu do New Yorku, kde sa podrobí lekárskemu zákroku. Pred hotelom na Manhattane, kde je ubytovaný, ho vítali stovky jeho priaznivcov, informovala agentúra Reuters.



Vzhľadom na problémy s kolenami, ktoré sú aj dôvodom cesty v USA, dalajlámu pri chôdzi podopierali jeho pobočníci. Dalajláma má 88 rokov a v poslednom období zápasí s viacerými zdravotnými problémami.



Niektorí priaznivci i zvedavci prišli pred hotel s niekoľkohodinovým predstihom, aby mali istotu, že uvidia dalajlámu, ktorý do USA naposledy zavítal v roku 2017.



Dalajláma však tento týždeň vo svojom exilovom sídle v Indii prijal skupinu poslancov amerického Kongresu, ktorí ubezpečili, že nedovolia Číne ovplyvniť výber jeho nástupcu. Chcú prinútiť Peking, aby obnovil rozhovory s tibetskými vodcami, pozastavené od roku 2010.



Dalajláma ušiel v roku 1959 pred čínskymi komunistami v Tibete, a to cez Himaláje do exilu v Indii.



Odvtedy cestuje po celom svete a hlása zmierenie a harmóniu. Tento držiteľ Nobelovej ceny za mier sa v roku 2011 vzdal politických povinnosti v tibetskej exilovej vláde.