Tibetský exilový premiér žiada od OSN prešetriť ľudské práva v krajine

Dhármsala 10. marca (TASR) - Tibetský exilový premiér Lobsang Sangaj v utorok naliehal na vysokú komisárku OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletovú, aby navštívila Tibet, oboznámila sa tam so stavom dodržiavania ľudských práv a vyvinula tlak na Čínu, aby umožnila neobmedzený prístup do tohto regiónu. Informovala o tom agentúra AP.



Sangaj zverejnil toto vyhlásenie v deň, keď si ústredná tibetská správa — tibetská vláda v exile — pripomína 61. výročie neúspešného povstania proti čínskej nadvláde. Čínska armáda vtedy proti povstalcom tvrdo zakročila, pričom jej zásah neprežilo 87.000 Tibeťanov. Tamojší duchovný vodca dalajláma následne utiekol do indického exilu.



Úrady v Pekingu vo februári oznámili, že Bacheletová tento rok zavíta do Číny.



AP pripomenula, že Bacheletová v minulosti Čínu opakovane vyzývala, aby umožnila predstaviteľom OSN prešetriť správy o nezvestných a osobách väznených bez rozhodnutia súdu, najmä moslimoch z provincie Sin-ťiang.



Sangaj chce, aby Bacheletová do programu svojej návštevy Číny zaradila aj cestu do Tibetu a "naliehavo požiadala Čínu, nech neobmedzujú prístup do tohto regiónu", aby tam bolo možné "monitorovať zhoršujúce sa podmienky v oblasti ľudských práv".



Tibetský líder uviedol, že Peking by si nemal robiť nádeje, že boj za tibetskú otázku "postupne stratí svoju dynamiku".



"Chceme vyslať signál, že vytrvávame," zdôraznil Sangaj. Dodal, že "odvaha Tibeťanov v Tibete naďalej inšpiruje nás v exile, aby sme posilnili svoje odhodlanie" v boji za "skutočnú autonómiu Tibetu". Zdôraznil, že v záujme dosiahnutia tohto cieľa čínska vláda musí obnoviť dialóg s vyslancami dalajlámu.



Čína neuznáva exilovú tibetskú vládu a obviňuje dalajlámu zo snahy o oddelenie Tibetu od Číny.



Dalajláma odmieta tvrdenie, že je separatistom a tvrdí, že chce iba väčšiu autonómiu pre Tibet a ochranu budhistickej kultúry v regióne.



V súčasnosti žije v exile približne 140.000 Tibeťanov, väčšina z nich v Indii. V Tibete žije vyše šesť miliónov Tibeťanov.



Na znak solidarity s Tibeťanmi a ich bojom za slobodu v utorok na úradoch a inštitúciách v mnohých krajinách sveta vyvesili tibetské vlajky.