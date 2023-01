Tichomorie chce, aby Japonsko odložilo vypustenie vody z Fukušimy

Suva 18. januára (TASR) — Tichomorské ostrovné štáty v stredu vyzvali Japonsko, aby odložilo plánované vypustenie kontaminovanej vody z atómovej elektrárne Fukušima do oceánu. Obávajú sa totiž, že rádioaktívna voda by mohla negatívnym spôsobom ovplyvniť rybolov. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Japonská vláda vlani v apríli schválila vypustenie viac ako jedného milióna ton vody z Fukušimy, ktorú v roku 2011 zasiahlo silné zemetrasenie, do oceánu. Minulý týždeň oznámila, že voda by mohla byť vypustená v priebehu tohtoročnej jari či leta. Vyvolalo to obavy okolitých ostrovných štátov, ktoré sa ešte stále spamätávajú z dôsledkov atómových testov, ktoré tam v 40. – 60. rokoch 20. storočia uskutočnili Spojené štáty a Francúzsko.



Fórum tichomorských ostrovov (PIF), ktoré združuje 17 ostrovných štátov, tvrdí, že vypustenie kontaminovanej vody bude mať negatívne dôsledky na miestny rybolov, ktorý je hlavným zdrojom príjmov pre ostrovné ekonomiky. Reuters pripomína, že v tejto oblasti sa uloví takmer polovica z celkového množstva tuniakov.



"Sme presvedčení, že do oceána nemá byť vypustené nič, pokiaľ všetky zainteresované strany nepotvrdia, že to je bezpečné," uviedol generálny tajomník PIF Henry Puna. Dodal, že je potrebné zabrániť krokom, ktoré by mohli viesť k ďalšiemu rádioaktívnemu znečisteniu. Pripomenul tiež, že tichomorské štáty i v súčasnosti každodenne čelia zdravotným a environmentálnym dôsledkom atómových testov.



Vedci na fóre PIF uviedli, že tichomorské štáty žiadajú od Japonska odloženie vypustenia kontaminovanej vody preto, lebo takéto rozhodnutie podľa nich nie je podložené odbornými informáciami. Rádioaktívna voda, ktorá sa v oceáne presúva v dôsledku podmorských prúdov a vĺn, by totiž mohla kontaminovať aj ryby.



Japonské ministerstvo zahraničných vecí predtým vyhlásilo, že regulačné úrady považujú vypustenie vody z Fukušimy do oceánu za bezpečné, keďže bude prefiltrovaná, aby sa z nej odstránila väčšina škodlivých izotopov. Bude však stále obsahovať stopy trícia — rádioaktívneho izotopu vodíka, ktorý sa od vody dá oddeliť len ťažko.