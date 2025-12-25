< sekcia Zahraničie
Tichomorské súostrovie Palau prijme migrantov z USA
Americký prezident Donald Trump už počas predvolebnej kampane sľuboval vyhostenie migrantov bez dokladov.
Autor TASR
Ngerulmud 25. decembra (TASR) - Tichomorské súostrovie Palau prijme zo Spojených štátov 75 migrantov v rámci dohody v hodnote 7,5 milióna dolárov, oznámili v stredu predstavitelia oboch krajín. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Americký prezident Donald Trump už počas predvolebnej kampane sľuboval vyhostenie migrantov bez dokladov. Od nástupu do úradu zvýšil počty deportácii a zásahov na hraničných priechodoch.
Na základe nového memoranda umožní Palau 75 občanom tretích krajín z USA žiť a pracovať v oblasti súostrovia. Spojené štáty výmenou za to poskytnú Palau 7,5 milióna dolárov na potreby verejných služieb a infraštruktúry. Obe strany tvrdia, že spomínaní migranti neboli obvinení zo žiadnych zločinov a pomôžu zaplniť potrebné pracovné pozície v Palau, ktoré je s približne 20.000 obyvateľmi jednou z najmenších krajín sveta z hľadiska populácie.
„Palau bude musieť individuálne rozhodnúť o každom jednotlivcovi, ktorý príde do Palau,“ uviedla tichomorská krajina vo svojom vyhlásení.
AFP informuje, že USA a Palau oznámili uzavretie tejto dohody po telefonickom rozhovore prezidenta súostrovia Surangela Whippsa a námestníka amerického ministra zahraničných vecí Christophera Landaua.
„Prostredníctvom tohto partnerstva Spojené štáty a Palau prijímajú konkrétne kroky na posilnenie našej bezpečnosti a ochranu našich komunít, pričom zároveň podporujú bezpečný, stabilný a prosperujúcejší Indo-Pacifik,“ uviedol vo vyhlásení americký rezort diplomacie.
Landau v telefonáte s Whippsom povedal, že USA chcú postaviť novú nemocnicu a zlepšiť schopnosť Palau reagovať na národné katastrofy. Washington taktiež poskytne šesť miliónov dolárov na reformy, ktorých cieľom je zabrániť kolapsu dôchodkového plánu pre štátnych zamestnancov Palau. Ďalšie dva milióny poputujú na iniciatívy v oblasti presadzovania práva.
Palau získalo nezávislosť v roku 1994, no na základe dlhodobej dohody umožňuje americkým ozbrojeným silím využívať svoje územie. USA výmenou za to poskytujú Palau stovky miliónov dolárov na rozpočtovú podporu a preberajú zodpovednosť za jeho národnú obranu.
