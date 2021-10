Tichomorské súostrovie Tonga zaznamenalo prvý prípad nákazy COVID-19

Wellington 29. októbra (TASR) - V ostrovnom kráľovstve Tonga, ležiacom v južnom Pacifiku, zaznamenali prvý prípad nákazy novým koronavírusom. Oznámil to v piatok tamojší premiér Pohiva Tu'i'onetoa, ktorého citovala agentúra DPA.



Prítomnosť vírusu potvrdili u jedného z cestujúcich repatriačného letu z Nového Zélandu, ktorý je od Tongy vzdialený zhruba 2300 kilometrov. Nakazenú osobu aj ďalších 214 pasažierov ihneď po stredajšom prílete umiestnili do karantény.



Odľahlé tichomorské kráľovstvo po vypuknutí pandémie ochorenia COVID-19 uzavrelo svoje hranice, vďaka čomu tam prvý prípad nákazy zaznamenali až teraz.



Repatriačný let bol určený pre sezónnych pracovníkov z Tongy a predstaviteľov tamojšieho olympijského tímu, ktorí uviazli na Novom Zélande v auguste, keď sa vracali z olympiády v Japonsku. Tonžské úrady im celé týždne odmietali dať povolenie na návrat do vlasti pre obavy zo zavlečenia vírusu.



Premiér Tu'i'onetoa v piatok informoval obyvateľov o prvom prípade infekcie na súostroví a vyzval ich, aby sa dali zaočkovať a pripravili sa na zavedenie možných obmedzení.



Na Tonge je plne zaočkovaných 31 percent obyvateľov, ktorí dostali pozvánku, zatiaľ čo 48 percent dostalo aspoň prvú dávku.



Lietadlo s repatriovanými tonžskými občanmi vzlietlo z novozélandského mesta Christchurch, kde vo štvrtok potvrdili dvoch infikovaných; išlo o vôbec prvé prípady infekcie v tomto meste po zhruba roku. Ďalších dvoch pozitívnych odhalili v Christchurchi v piatok. Miestne úrady sú však presvedčené, že sa im šírenie nákazy podarilo dostať pod kontrolu.



Prvý prípad covidu na Tonge vyšetruje aj novozélandské ministerstvo zdravotníctva. Infikovaná osoba mala totiž pred odletom z Nového Zélandu negatívny test a ochorenie u nej potvrdili až po prílete na Tongu.