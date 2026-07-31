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Tichomorský ostrovný štát Nauru zmenil svoj názov na Naoero
Nauruský parlament v máji schválil novelu ústavy o premenovaní krajiny, pričom návrh pôvodne počítal s potrebou potvrdiť zmenu referendom.
Autor TASR
Yaren 31. júla (TASR) - Tichomorský ostrovný štát Nauru oficiálne zmenil svoj názov na Republika Naoero. Vrátil sa tak k svojmu tradičnému názvu, ktorý má posilniť národnú identitu a kultúrne dedičstvo krajiny, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.
Nauruský parlament v máji schválil novelu ústavy o premenovaní krajiny, pričom návrh pôvodne počítal s potrebou potvrdiť zmenu referendom. Prezident David Adeang však v stredu večer na sociálnych sieťach napísal, že od plánovaného referenda sa upustilo.
„Rozhodnutie neusporiadať referendum bolo prijaté po dôkladnom zvážení, že Naoero nie je nový názov, ktorý sa usiluje o prijatie ľuďmi. Už je to identita ľudu, je to na štátnom znaku, hovorí sa o tom v komunite a čo je dôležité, je to povolené ústavou,“ napísal Adeang.
Skrátený názov Republiky Naoero bude Naoero a občania budú označovaní ako „dei-Naoero“. Agentúra Reuters uvádza, že európski kolonizátori zmenili názov krajiny na Nauru, pretože zistili, že je pre nich ťažké vysloviť pôvodný názov Naoero. Vláda o zmene už formálne upovedomila medzinárodné organizácie a ostatné krajiny.
Tichomorský ostrov je s populáciou približne 12.000 ľudí treťou najmenšou krajinou sveta po Vatikáne a Monaku. Rozhodnutie zmeniť svoj názov podľa Adeanga nie je o politike, ale o identite, dedičstve a „zachovaní odkazu našich predkov a posilnení budúcnosti našich detí“.
Nauruský parlament v máji schválil novelu ústavy o premenovaní krajiny, pričom návrh pôvodne počítal s potrebou potvrdiť zmenu referendom. Prezident David Adeang však v stredu večer na sociálnych sieťach napísal, že od plánovaného referenda sa upustilo.
„Rozhodnutie neusporiadať referendum bolo prijaté po dôkladnom zvážení, že Naoero nie je nový názov, ktorý sa usiluje o prijatie ľuďmi. Už je to identita ľudu, je to na štátnom znaku, hovorí sa o tom v komunite a čo je dôležité, je to povolené ústavou,“ napísal Adeang.
Skrátený názov Republiky Naoero bude Naoero a občania budú označovaní ako „dei-Naoero“. Agentúra Reuters uvádza, že európski kolonizátori zmenili názov krajiny na Nauru, pretože zistili, že je pre nich ťažké vysloviť pôvodný názov Naoero. Vláda o zmene už formálne upovedomila medzinárodné organizácie a ostatné krajiny.
Tichomorský ostrov je s populáciou približne 12.000 ľudí treťou najmenšou krajinou sveta po Vatikáne a Monaku. Rozhodnutie zmeniť svoj názov podľa Adeanga nie je o politike, ale o identite, dedičstve a „zachovaní odkazu našich predkov a posilnení budúcnosti našich detí“.