Tieňová vláda opozície tvrdí, že Orbán chce vyviesť Maďarsko z EÚ

Budapešť 16. novembra (TASR) - Vláda premiéra Viktora Orbána má v úmysle vyviesť Maďarsko z Európskej únie, ale opozičná Demokratická koalícia (DK) chce tomuto scenáru zabrániť. Povedala to vo štvrtok predsedníčka tieňovej vlády DK Klára Dobrevová pri prezentácii zahraničnopolitického programu tohto kabinetu. S odvolaním sa na server index.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Dobrevová podčiarkla, že hlavným cieľom, na ktorom DK pracuje, je udržanie Maďarska v Európe a NATO.



V uplynulých týždňoch predstavitelia DK navštevovali maďarské regióny a prezentovali predstavy tejto opozičnej strany o budúcnosti Maďarska, ako aj svoje zámery pre prípad, že by sa dostali k moci.



Maďari chcú byť podľa slov Dobrevovej určite súčasťou Európy. "To sa už v histórii dokázalo mnohokrát. Maďarsko je naša krajina, Európa je náš domov. Sme európski Maďari a chceme žiť v Maďarsku ako Európania," podčiarkla predsedníčka tieňovej vlády DK.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)