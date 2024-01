Tiesňová linka dostala falošný telefonát o požiari v Bielom dome

Washington 15. januára (TASR) - Neznáma osoba v pondelok nahlásila na tiesňovú linku 911 falošnú informáciu o požiari v Bielom dome. Americký prezident Joe Biden v tom čase bol s rodinou v prezidentskom sídle Camp David v americkom štáte Maryland. TASR prevzala správu z agentúry AP.



V reakcii na telefonát boli krátko po 7.00 h miestneho času vyslaní hasiči a ďalšie záchranné zložky. Neznáma osoba tvrdila, že v plameňoch je niekto uväznený, uviedol zdroj agentúry AP oboznámený so záležitosťou, ktorý si želal ostať v anonymite.



Pohotovostné zložky a personál americkej tajnej služby po niekoľkých minútach vyhodnotili, že ide o falošné hlásenie.



Osoba zastihnutá na telefónnom čísle, z ktorého bol požiar nahlásený, povedala, že nevolala, priblížil nemenovaný zdroj. Naznačuje to, že telefonát bol podvrhnutý.



Biden sa má vrátiť do Bieleho domu v pondelok popoludní miestneho času.