Tiesňové číslo EÚ 112 má 30 rokov

Brusel 11. februára (TASR) - Spoločné číslo EÚ pre tiesňovú komunikáciu, číslo 112, zachraňuje životy už 30 rokov. Pripomenula to vo štvrtok Európska komisia (EK).



Vo vyhlásení pre médiá informovala, že v roku 2019 zavolali občania členských krajín EÚ na číslo 112 takmer 150-miliónov krát, čo predstavuje 56 percent všetkých tiesňových volaní. Za uplynulých desať rokov sa na toto číslo uskutočnilo zhruba 1,5 miliardy hovorov.



Eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton v tejto súvislosti uviedol, že členské štáty Únie by mali zabezpečiť, aby sa pri komunikácii s volajúcimi využívali aj tie najnovšie dostupné technológie. Operátori a národné systémy zodpovedné za verejnú bezpečnosť musia podľa neho zabezpečiť, aby bola núdzová komunikácia efektívna a správne zvládnutá.



EK podporuje technologické vylepšenie tiesňovej komunikácie. Implementácia aplikácie AML (Advanced Mobile Location) bola financovaná v desiatich členských štátoch EÚ prostredníctvom projektov HELP112 a HELP112 II. Za desať rokov by vďaka AML a presnejšiemu určeniu polohy volajúceho mohlo byť zachránených viac ako 10.000 životov.



Keď volajúci zvolí číslo 112 na svojom smartfóne, AML využíva funkcie telefónu a európsky družicový navigačný systém Galileo na presné určenie jeho polohy. AML je už k dispozícii v 19 členských štátoch EÚ a tiež na Islande a v Nórsku.



EK v tejto súvislosti vyzvala všetky členské štáty EÚ, aby čo najrýchlejšie zaviedli túto technológiu a zosúladili ju s európskym kódexom elektronickej komunikácie.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)