Tigrajskí povstalci súhlasili s prímerím, ale stanovili si podmienky

Addis Abeba 4. júla (TASR) - Povstaleckí vodcovia v etiópskom, vojnou zmietanom regióne Tigraj v nedeľu prijali "prímerie v princípe", ale na to, aby sa potvrdilo, si stanovili prísne podmienky.



Medzi týmito požiadavkami je stiahnutie eritrejských síl z danej oblasti, ako aj bojovníkov zo susedného etiópskeho regiónu Amhara, ktorí podporujú etiópsku armádu v tomto osem mesiacov trvajúcom konflikte.



Vyzvali tiež na obnovenie svojej vypudenej tigrajskej vlády, informovala tlačová agentúra AFP.



Tigraj je dejiskom bojov od vlaňajšieho novembra, keď tam etiópsky premiér Abiy Ahmed vyslal armádu, aby zvrhla opozičné regionálne orgány, ktoré vzišli z Tigrajského ľudovo-oslobodzovacieho frontu (TPLF).



Abiy, držiteľ Nobelovej ceny za mier, ich obvinil z prípravy útokov na etiópske vojenské základne.



Vládne sily po počiatočnom úspechu a predčasnom vyhlásení víťazstva uviazli v niekoľkomesačnom boji so silami, ktoré podporujú TPLF - Tigrajskými obrannými silami (TDF). Etiópsku armádu podporovali vojaci z priľahlého regiónu Amhara, ako aj vojaci z Eritrey, ktorá susedí s Tigrajom.



Úrady OSN nedávno naznačili, že eritrejské sily sa prevažne stiahli z Tigraja a vrátili sa do svojej krajiny.



TPLF v pondelok opätovne obsadil tigrajské hlavné mesto Mekele, ktoré etiópska armáda držala od konca vlaňajšieho novembra. Vláda v Addis Abebe okamžite vyhlásila jednostranné prímerie, ale to povstalecké sily označili za "žart" a pokračovali v bojoch.



Povstalci však teraz súhlasili s "prímerím v princípe", ale požadujú obnovenie svojej regionálnej vlády. Vo vyhlásení uviedli, že chcú obnovenie činnosti "demokraticky zvolenej vlády v Tigraji so všetkou mocou a ústavnými záväzkami".



OSN a ďalšie vlády vyzývajú na rešpektovanie prímeria, a to najmä preto, aby sa k tamojšiemu civilnému obyvateľstvu mohla dostať humanitárna pomoc.