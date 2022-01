Tigrajskí povstalci zaútočili na susedný región Afar

Addis Abeba 26. januára (TASR) - Povstalci zo severoetiópskeho zväzového štátu Tigraj začali rozsiahlu ofenzívu v susednom štáte Afar, oznámil v utorok Tigrajský ľudový oslobodzovací front (TPLF) s tým, že ho k tomuto kroku vyprovokovali provládne sily.



"Boli sme nútení od včerajšieho rána (24. januára) podniknúť rázne kroky na neutralizáciu hrozby, ktorú predstavujú provládne sily v Afare," uviedol TPLF vo vyhlásení.



"Tigrajská armáda neplánuje zotrvať v Afare dlho a ani si neželá ďalšie zhoršovanie konfliktu," píše sa ďalej vo vyhlásení, ktoré zdôrazňuje, že provládne sily v ostatných dňoch čoraz častejšie útočili na pozície TPLF.



Vláda etiópskeho premiéra Abiya Ahmeda z najnovšej eskalácie napätia obviňuje TPLF. Upozorňuje, že ofenzíva povstalcov "zablokuje hlavnú dopravnú tepnu, ktorou do Tigraja prúdi humanitárna pomoc."



Cesta medzi afarskou metropolou Semera a tigrajským hlavným mestom Mekele je momentálne jedinou zjazdnou pozemnou trasou do Tigraja, vysvetľuje agentúra AFP. Humanitárni pracovníci v utorok uviedli, že na ceste do Tigraja uviazli na kontrolnom stanovišti v Afare nákladné vozidlá s 800 tonami potravín.



Vyše rok trvajúca vojna medzi povstalcami a ústrednou vládou v Addis Abebe má za následok rozsiahlu humanitárnu krízu. Konflikt vstúpil do novej fázy koncom decembra, keď sa tigrajské sily stiahli na územie svojho štátu na severe Etiópie. Stalo sa tak nečakane, uprostred vojenskej ofenzívy tigrajských jednotiek a ich spojencov. Etiópske ozbrojené sily následne deklarovali, že hlbšie do povstaleckých oblastí nebudú postupovať.



Boje v Tigraji vypukli v novembri 2020 po tom, čo tam premiér Abiy Ahmed vyslal vojenské jednotky, aby zvrhli miestnu vládu vedenú TPLF. Abiy, laureát Nobelovej ceny mieru za rok 2019, uviedol, že tento krok bol reakciou vedenia krajiny na útoky TPLF na vojenské tábory vládnych síl.



Boje podľa odhadov OSN vyhnali z domovov viac ako dva milióny ľudí a státisíce obyvateľov sa ocitli v životných podmienkach podobných hladomoru, pričom obe strany hlásia masakry a masové znásilňovanie.